La conmovedora reacción de Carlos Bilardo al ver la primera parte de la serie sobre su vida

El exentrenador argentino Carlos Bilardo es protagonista de la bioserie del momento. La producción de HBO Max retrata la historia del legendario director técnico de la selección argentina. Aquejado por una enfermedad neurodegenerativa desde 2017, se mantiene muchas veces a resguardo de las novedades para evitarle grandes sobresaltos en sus emociones. Por este motivo, se estimaba que no iba a ver el trabajo audiovisual que se hizo en su honor, titulado El doctor del fútbol. Sin embargo su histórico ayudante de campo, Miguel Ángel Lemme, desmintió esta presunción y hasta contó detalles de lo que sintió cuando vio parte del material.

En una entrevista con el programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad, el exjugador de Estudiantes de La Plata contó que Bilardo ya vio “la primera parte” de la serie que cuenta su vida y se emocionó con una parte del material donde aparece su hija, Daniela

“No lo quieren cargar porque dura un montón, entonces la van viendo por partes. El médico les dijo a los familiares que dejen que pasar una semana o diez días a que baje la emoción que tuvo viendo a la hija. Hay que dejarlo que baje a tierra otra vez, que vaya despacito”, relató.

Por otra parte, el propio Lemme reconoció que él también se emocionó al ver la serie de Bilardo. “Lloré otra vez. Son cosas que uno vivió. No solamente en la selección, si no también en Sevilla. Soy un tipo de suerte, estuve con los cuatro más grandes del fútbol argentino y mundial: (Julio) Grondona, Bilardo, Diego (Maradona) y (Lionel) Messi. Más orgullo, no puedo tener”, señaló.

Bilardo se emocionó al ver fragmentos de su archivo sobre Daniela, su hjija HBO Max

Asimismo, contó detalles de su vínculo con Bilardo hoy en día. Según explicó, lo visita cinco veces por semana. “Yo voy, llamo a los chicos, hoy los llamé a las 11 y me dicen que está durmiendo, y me llaman después y me dicen ‘ya está arriba’”.

En tanto, reveló cómo fue su encuentro con Carlos del recientemente: “Estaba ahí comiendo y me puse a hablar con él, le mostré un video, le dije que hoy jugaba Banfield con Dock Sud por la Copa Argentina. Cuando empezó, justo vino el médico. Hablamos, jugamos al dominó, a veces se cansa, se duerme, pero está muy bien cuidado. Tiene cuatro chicos que lo cuidan como si fueran los nietos. Hasta que no está en punta en blanco, no entra nadie. Yo podría a cualquier hora, pero me debo al respeto”.

A su vez, explicó una de las picardías de Bilardo hoy en día: “Por ahí, se queda dormido cuando estamos hablando. El duerme así, cada 10 minutos y se despierta. Se hace el dormido y escucha todo”.

Carlos Bilardo ya vio un fragmento de la serie sobre su vida (Foto: Archivo) Daniel Jayo - LA NACION

Por último, contó una anécdota reciente de una de sus visitas: “Llegué y estaba almorzando. Tomé un café. Nos quedamos charlando. Le mostré un video que me mandaron que está bailando, cantando. Le digo ‘¿quién es este?’ , y me dice ‘dejame ver, no me tapes... este soy yo bailando’”. En ese sentido, definió a su exjefe como “un tipo muy alegre”, y admitió que lo quiere como a “un hermano, un tío, un papá”.