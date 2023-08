escuchar

Este lunes, el columnista de Equipo F (ESPN), Diego Latorre, lanzó una contundente sentencia sobre el presente futbolístico del delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, quien atraviesa una irregular actualidad deportiva desde hace varios meses. Por caso, el último fin de semana, el “Pipa” falló un penal y sobre el final del encuentro se vio entreverado en un conflicto con un jugador rival de Sarmiento (J).

Latorre hizo su comentario en el marco de un debate con el entrenador de fútbol Ricardo Gareca, quien fue consultado por Oscar Ruggeri sobre una particularidad de los delanteros. La pregunta del “Cabezón” apuntó a saber de qué manera gestiona un centroatacante la llegada de un competidor en su puesto, en alusión al arribo de Edinson Cavani, quien ocupa el mismo lugar en la cancha que Benedetto, al conjunto xeneize.

“¿Cómo maneja un delantero como vos que, de pronto, te traigan a Cavani en tu misma posición?”, le consultó Ruggeri al “Tigre”. Ese mismo día, en el programa F90, el exdefensor de la selección argentina había comparado lo que puede sentir Benedetto en relación a Cavani, con la sensación de que él mismo tuvo en la década del ‘80 un momento en el que la dirigencia de River optó por el retorno de Daniel Passarella, quien jugaba de zaguero central al igual que el “Cabezón”, tras lo cual decidió partir.

En ese sentido, el jugador campeón del mundo en México ‘86 le dijo al ex DT de Perú: “¿Qué te pasa cuando llega una figura?”. A lo que Gareca contestó: “En Boca, son todas figuras”. “Sí, pero este que llegó es crack”, retrucó Ruggeri. En ese momento, el exdelantero recordó que, en su etapa como técnico de la Albirroja, lo “padeció” durante ocho años, y aclaró que, en cualquier caso, “Benedetto también es figura”.

Darío Benedetto no logra, aún, encontrarse con su mejor versión desde que volvió a Boca

Para no evadir la pregunta, el entrenador de 65 años consideró que Benedetto no debería irse de Boca (como le aconsejó Ruggeri públicamente), ya que es habitual que al club de la Ribera lleguen jugadores del calibre de Cavani. En tanto, remarcó la importancia de la “actitud” del jugador en relación a la competencia interna.

Allí, Latorre intervino en el debate para aportar un punto de vista lateral sobre el tema. En esa línea, puso el foco en el jugador, y no en sus colegas. “Yo creo que cuando vos no te te encontrás con vos mismo... En este caos, yo no creo que Benedetto esté tan preocupado por Cavani, yo creo que debe estar más preocupado por encontrás con él mismo. Una vez que vos te encontrás, te liberás, y ahí sí....”.

A su turno, Mariano Closs señaló que el hecho de que traigan jugadores en el puesto de Benedetto puede influir en la moral del jugador. Tajante, Latorre concluyó: “Si Benedetto hubiese sido Benedetto no le traen a Cavani, o lo traerán como para pegarlo en una marquesina, pero no para ponerlo a él”.

El próximo miércoles, Boca se juega la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing. En la ida, Benedetto ingresó cuando faltaba un minuto de juego. En tanto, el fin de semana, el entrenador Jorge Almirón lo ubicó entre los titulares contra Sarmiento, la mayoría de los cuales no participaría del decisivo encuentro ante La Academia.