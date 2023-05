Diego Latorre reveló de qué equipo es hincha en el fútbol argentino y sorprendió a todos

escuchar

El exfutbolista Diego Latorre confesó esta semana en su cuenta de Instagram cuál es su equipo favorito del fútbol argentino, tras la consulta de un seguidor suyo en esa red social.

Activo usuario de Instagram, Gambeta abrió el juego a las preguntas por parte de su audiencia, y entre ellas, destacó, en primera medida, la consulta de un internauta, quien quiso saber por cuál club de la liga nacional hincha Latorre. “¿Sos de Racing?”, fue la pregunta, sin filtro, que hizo el usuario. Sin vueltas, Diego respondió: “No, soy de Ferro”.

Gambetita jugó en La Academia a fines de la década del ‘90. En el fútbol argentino, además, vistió la camiseta de Boca Juniors, y también jugó en Rosario Central. Actualmente, el Verdolaga milita en la segunda categoría del fútbol vernáculo, la Primera Nacional, donde marcha 12do. en el grupo B.

Más en broma, otro follower le hizo un pedido explícito a Latorre: que salve el fútbol, y se haga cargo del Chelsea, cuyo actual DT interino es Frank Lampard (Mauricio Pochettino sería el elegido para el puesto). “Sería un delirio que mi primera experiencia sea el Chelsea”, respondió, sin achicarse, Diego.

Diego Latorre Instagram Diego Latorre

En otra consulta, dio detalles de su participación en el programa de su esposa, la periodista Yanina Latorre, en la Radio El Observador. Intrigado por su ausencia en la semana, un navegante le preguntó si ya no formaba más parte del ciclo. Lejos de desmentirlo, el exdelantero contestó: “Estoy todos los lunes; el segundo día varía, dependiendo de mis compromisos...”, detalló. Semanas atrás, Diego mostró su orgullo por lo que logró su pareja en los medios de comunicación masivos, al anunciar que sería columnista del ciclo que conduce Yanina todas las tardes en el dial.

En otro orden, el periodista contó qué comentará la final de la Champions League, que se disputará en Estambul, y aprovechará, allí, para tomarse vacaciones.

El picante cruce entre Latorre y Sebastián Vignolo

En ocasión de un partido de la Premier League, el conductor de F90 (ESPN) cuestionó, en la previa, que Latorre fuera a comentar un partido del Arsenal, club del que se confiesa hincha. “No me parece que lo designen. Es hincha de un equipo. Va a ser una partidaria del Arsenal”, lanzó, en aquella ocasión, en tono de broma.

Minutos después, el exjugador de Rosario Central y Boca Juniors subió a sus historias de Instagram un video selfie, y arrobó al Pollo Vignolo. Además, en la publicación, escribió: “Espero la rectificación pública”. De fondo, Latorre mostró que tenía la televisión prendida con el programa en cuestión.

Sebastián Vignolo y Diego Latorre Capturas

En su descargo, Latorre anunció que quería “contestarles a estos muchachos de F90 que me están difamando, diciendo que voy a hacer una transmisión partidaria del Arsenal, Marianito también, sospechando de mi profesionalidad. No va, no va. No me conocen”. De esta manera, se dio por concluido el divertido intercambio entre los periodistas de ESPN.

