La "crítica" de Maradona a Caniggia después de 30 años en aquel gol a Brasil

El delantero argentino Claudio Caniggia elude al portero brasileño Claudio Taffarel en su camino para marcar el gol ganador el 24 de junio de 1990 en Turín durante el partido de fútbol de la segunda ronda de la Copa del Mundo entre los dos países. Argentina ganó 1-0. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Brasil será siempre especial en la vida de Claudio Paul Caniggia . Un rival que activará sus más dulces recuerdos. Sobre todo por aquel gol para el 1 a 0 definitivo en los octavos de final del Mundial Italia '90, un partido que la Argentina ganó de manera milagrosa después de sufrir durante largos pasajes. Aquel 24 de junio de 1990 quedó en las mejores páginas de la selección.

"Sí, he visto de nuevo ese gol. A veces me lo manda gente, ahora es más fácil porque en el teléfono es mucho más fácil, antes sin los teléfonos era difícil, salvo en alguna ocasión que pasaran el partido por televisión o en algún documental. Pero ahora los podés ver tranquilamente", decía el Pajaro a LA NACION en mayo de 2018, poco antes del Mundial de Rusia.

El posteo de Caniggia y el comentario de Maradona, en el tercer lugar

Sucede que gracias a las redes sociales, cualquiera es capaz de rescatar del archivo y hacer públicos los recuerdos más emotivos. Caniggia lo hizo a través de Instagram, al postear ese antológico gol, conquista que se dio apenas faltando cinco minutos para el final del partido y cuando todo conducía al alargue. Pero después de 30 años, le llegó una crítica en tono de broma del mismísimo Diego Maradona, que en el posteo le escribió ayer: "No podés festejarlo así hdp... yo todavía lo estaría gritando!".

Caniggia tiene vivo en su mente todo lo que sucedió en esa jugada que generó euforia a los argentinos y provocó la amargura de Brasil, que en aquel Mundial había llegado a los octavos de final de manera invicta, tras una primera rueda invicta al ganarles sucesivamente a Suecia, Costa Rica y Escocia. La Argentina, en cambio, había padecido un tremendo primer golpe ante Camerún (derrota 1 a 0), para luego imponerse 2 a 0 a Unión Soviética e igualar 1 a 1 con Rumania. Terminó como mejor tercera y con muchas dudas para afrontar los cruces decisivos.

El extracto de aquella entrevista con La NACION

-¿Hoy podés recuperar las sensaciones de aquel gol, de aquella jugada que hace Maradona? ¿Cómo te llega la pelota, qué pensaste, cómo decidiste?

-No tengo que recuperar las sensaciones, las tengo intactas. Nunca desaparecieron, es imposible que desaparezcan. El gol arranca con una jugada espectacular de Diego en la mitad de la cancha, en un momento donde prácticamente si ves la secuencia de la cámara era solamente Maradona, muchos brasileños y yo ahí, en un sector del campo. Pensé que a Diego lo iban a voltear, pensé que caía, pero Maradona era un tipo difícil de voltear. La secuencia es Maradona a la posición en la que yo estaba, entonces pensé que si iba para la derecha terminábamos los dos en un rincón o lo tiraban a Diego o terminaba ahí la jugada. Entonces, en un momento veo que hay un hueco por el otro lado, que los defensores se estaban juntando porque la gente venía persiguiendo a Diego, y del otro lado no había nadie. Entonces decidí ir para ese lado. Por suerte no me siguió nadie, porque es difícil decidir quién se queda, quien se va. Siempre hay un error en un gol, eso es lo lindo que tiene el juego: están las virtudes propias, sí, pero siempre va a haber un error.