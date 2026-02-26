Finalissima, con entradas agotadas: Argentina y España jugarán a estadio lleno en Qatar

La expectativa por el choque entre la selección argentina y la de España por la Finalissima crece minuto a minuto. La respuesta más significativa es el anuncio de este jueves de los organizadores del encuentro, que publicaron que el estadio Lusail, el escenario en donde se disputará este duelo, tendrá todas las ubicaciones ocupadas. Las 88.966 localidades que se pusieron ayer a la venta se agotaron en un par de horas. El encuentro está programado para el 27 de marzo, a las 15 (hora de la Argentina).

El partido entre el campeón de Europa y el campeón de América será el foco de todas las miradas, ya que es un menú de altísimo nivel en la antesala de la Copa del Mundo, con un gran duelo generacional: Lionel Messi y Lamine Yamal, frente a frente. Y justamente el escenario está a la altura de la cita, porque es el mismo recinto en el que se disputó la final del Mundial de 2022. En ese estadio, el 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi levantó la Copa del Mundo con Argentina tras una final inolvidable ante Francia.

Lionel Messi volverá a jugar en el estadio Lusail después de la consagración en 2022 tras la conquista de la Copa del Mundo Francisco Seco - AP

Frente a este escenario Qatar vive días de máxima ilusión ante la visita de dos de las selecciones más potentes del universo fútbol. España, vigente campeona de Europa, y Argentina, actual campeona del mundo y de América.

Por su parte, el equipo español se presenta como el flamante campeón de la Eurocopa 2024, su cuarta consagración en la historia del Viejo Continente. Se alzó con el título en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania, tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en una final vibrante. Nico Williams y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles de la victoria española, mientras que Cole Palmer había logrado el empate transitorio para la selección inglesa, subcampeones por segunda vez consecutiva.

De cara a este compromiso, la selección argentina tiene la ausencia confirmada de Juan Foyth y la incertidumbre en torno a Giovani Lo Celso. El defensor de Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lesión que no sólo lo dejará afuera de la Finalissima sino que también lo descarta definitivamente para la Copa del Mundo. El mediocampista de Real Betis, por su parte, padece una lesión miotendinosa proximal moderada en el recto anterior del muslo derecho, con regreso estimado para abril. La incógnita es si recuperará su mejor forma a tiempo para pelear por un lugar en la lista definitiva.

Lamine Yamal representa la gran ilusión de España para lo que viene Christian Charisius� - dpa�

Los españoles también cuentan con una baja significativa: Mikel Merino. El volante de Arsenal, pieza fundamental en el esquema de Luis De la Fuente, sufre una lesión ósea que le demandará un período de recuperación prolongado y lo obligará a pasar por el quirófano. Esta situación implica que el ex Real Sociedad no tendrá posibilidades de sumar minutos hasta dentro de varios meses, lo que representa una ausencia considerable para el mediocampo español y un desafío en la búsqueda de su reemplazo.

El historial, a mano

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y sólo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la selección albiceleste 2 a 1 con goles de Luis Artime.

La última vez que se enfrentaron fue en 2018 con goleada de España 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresaron desde el banco de los suplentes Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Fueron parte del equipo, pero no ingresaron, Leandro Paredes y Ángel Correa. En el conjunto europeo, en tanto, estuvieron Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri. Se trata de futbolistas que tienen grandes chances de ser citados para la Finalissima y la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.