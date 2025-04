Migliore apuntó contra Cavani y le tiró un palito: “No me sirve contra San Martín de San Juan”

Pablo Migliore, exjugador de Boca, visitó los estudios de F90, el programa de ESPN que conduce Sebastián “Pollo” Vignolo, y fue crudo en su diagnóstico sobre el presente del club de La Ribera.

Tras la dura derrota en el Superclásico contra River, que trajo como principal consecuencia la salida de Fernando Gago, Migliore puso la mira en la actitud de los jugadores, en especial sobre Edinson Cavani, quien estuvo ausente en el Monumental por un desgarro.

Pablo Migliore, exarquero de Boca, fue lapidario sobre el rendimiento de Edinson Cavani

El foco de Migliore estuvo puesto en el rendimiento del uruguayo y su falta de gol. “Te bancamos el momento. Yo te entiendo que querés bajar a mitad de cancha, compensar con sacrificio y contagiar a los compañeros”, introdujo el exarquero. Y en esa misma línea, puntualizó: “Pero cuando recuperamos la pelota, ¿a quién se la damos? Tengo que contagiar en la semana, en los entrenamientos, pero el día del partido tiene que funcionar“.

Tras estas declaraciones, Vignolo le preguntó al invitado si estaba conforme con el rendimiento de Cavani. “No es que no me cierra. Hagamos de cuenta que no están las cámaras. A mí no me sirve que haga la flechita (por su festejo) contra San Martín de San Juan”, lanzó, categórico.

Para intentar apaciguar las aguas, el conductor sostuvo que Cavani convirtió en partidos importantes como Palmeiras por Copa Libertadores. Sin embargo, Migliore le pidió un plus al experimentado atacante: “A mi me sirve cuando te tiene que liquidar, cuando le queda una pelota difícil y te hace la diferencia”.

La bronca de Migliore por la derrota ante River

No fue la única aparición del día del exarquero. En una entrevista que le brindó al programa de streaming llamado La vieja escuela, no se guardó nada y también criticó al plantel de Boca por la manera de afrontar el partido contra el rival de toda la vida.

Fiel a su estilo, apuntó contra distintos protagonistas como Agustín Marchesín, a quien le atribuyó culpa en el gol de Franco Mastantuono y también exigió más rigurosidad a la hora de marcar al joven talento de River, quien se convirtió en la figura del Superclásico.

Migliore se quejó de la pasividad de los jugadores de Boca para marcar a Mastantuono Manuel Cortina

“Yo no tengo nada contra él porque ni lo conozco, pero a la primera de cambio sabés cómo les digo a los jugadores: ‘Tiralo al río a Mastantuono’”, indicó en una entrevista con el periodista Matías Peliccioni.

Además, pidió por la presencia de Cristian Lema para imponer autoridad dentro del terreno de juego. “¿Qué me vas a pisar la pelota? Te arranco la pata. ¿Milton Delgado? Te lo pongo a Lema y le digo: ‘Vení, vas a jugar de doble 5. A este arráncale la pata en la primera’. El pibe se tiene que asustar", indicó Migliore, quien, a su vez, se ofreció a trabajar gratis como entrenador de Boca.