La desopilante teoría de Vignolo: por qué Racing va a ser campeón de América

Todo Racing festeja el triunfo por penales sobre Flamengo en el Maracaná Fuente: AP

El conductor de ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo, elaboró una particular teoría, basada en una conversación que tuvo con un hincha en la vía pública, sobre por qué Racing Club, que este miércoles se enfrenta a Boca Juniors por los cuartos de final, va a ser campeón de América en esta edición de la Copa Libertadores.

"Me encontré con un hincha de Racing ayer. Piola, porque conozco a algunos que son medio giles. Conozco solo dos que no. La mayoría son buena gente. Divino. Me dice: vamos a salir campeones de América. Y te lo voy a explicar en dos segundos, me dijo", lo aludió Vignolo en su programa.

"Me dice el hincha de Racing: ¿Sabes por qué vamos a ser campeones de América? Pandemia, eclipse, dólar a dos gambas. Me dijo: cada vez que pasa todo esto, Racing es campeón de algo. ¿Sabés que le dije? ¿Sabés que tenés razón? Me dijo el tipo: cada vez que Racing sale campeón, explota algo".

En ese sentido, y con la ayuda de Diego "Chavo" Fucks, Vignolo recordó que en 2001, cuando el país estaba "explotado", La Academia salió campeón del fútbol argentino: "En el 2001, suspendieron el fútbol. Yo vivía en Salta y Humberto Primo, a la vuelta de Agremiados. Estaba la barra de Racing en la puerta tocando para que se jugara el partido de Racing nada más. Suspendieron toda las fecha", recordó Fucks.

Por otra parte, el periodista se imaginó lo que sucedería si Racing Club lograra alcanzar el título continental: "Va a ser el festejo más grande en la historia de la Copa Libertadores en los últimos 20 años. ¿Ustedes se imaginan a Racing campeón de América, el quilombo que hacen? Estatua de (Sebastián) Beccacece, la careta de Víctor Blanco. Creo que Blanco y Milito tienen que abrazarse otra vez, dar la vuelta olímpica juntos. ¿Y por qué no?".