La emoción de un influencer argentino al comprobar en vivo que Leo Messi lo seguía en Instagram

En las escasas 258 personas que Lionel Messi sigue desde su cuenta de Instagram se distinguen sobre todo futbolistas, periodistas y familiares, aunque en el último tiempo comenzaron a aparecer en el listado los influencers.

Uno de los primeros fue Grego Rossello, a quien La Pulga sigue hace un par de años, y en las últimas semanas se sumaron el español Ibai Llanos y Martín Di Salvo, alias Coscu, quienes tuvieron la oportunidad de cenar con el nuevo jugador del PSG antes de que deje su casa de Barcelona.

Desde que llegó a París, Lionel Messi empezó a seguir a varias personalidades Instagram @psg

Pero, en su segunda noche en París, Leo decidió dar un “follow” más a este tipo de perfiles y lo hizo con Jerónimo Freixas, quien sube divertidos videos a las redes con su esposa, Josefina De Cabo, donde se divierten discutiendo sobre fútbol y muchas veces sobre Messi.

“ Me acaban de decir que me sigue Messi. Me está temblando el cuerpo. Mi amor, gorda, ¿estás ahí?”, se acercó el influencer a su pareja con cara de shock. Ella, le preguntó: “¿Qué?”. “Me sigue Messi”, le contó, pero la actriz le contestó, riéndose: “ Callate, no te sigue Messi ”.

Entonces, Jero, con la camiseta de la Selección argentina puesta, le pidió a Jose que se fije en su teléfono si el astro realmente lo seguí en Instagram y, al comprobarlo, él reaccionó: “ ¿Me estás jodiendo que me sigue Messi?”. Y cerró: “Voy a poner un champagne en el freezer ”.

Por último el influencer escribió un mensaje para el delantero: “Gracias @leomessi no te voy a defraudar. Los videos que hicimos para vos no fueron para que nos sigas, simplemente fueron por admiración pura y en agradecimiento a todas las alegrías que nos das todos los días”.

En Instagram, Freixas tiene 443 mil seguidores, entre quienes a partir de ahora está Leo, uno de los máximos ídolos del actor y que inspiró varios videos de sus redes y su canal de YouTube.

El último video de Jero Freixas y Jose De Cabo sobre Messi:

LA NACION