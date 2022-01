“Me di cuenta de que lloraba”: el revelador relato de Lionel Messi en la serie de Netflix sobre Neymar

Netflix acaba de estrenar una serie documental sobre la vida de una de las máximas estrellas del fútbol brasileño e internacional: Neymar. Allí, el delantero del Paris Saint-Germain se anima a contar algunos de los momentos más cruciales de su carrera como futbolista, donde sin dudas tiene un importante rol su compañero y amigo Lionel Messi.

Por esto, el delantero argentino, que compartió equipo con Ney en sus años en el Barcelona, donde supieron forjar su amistad, y lo hacen ahora en el PSG, aparece en el segundo capítulo como uno de los entrevistados por la producción y, entre otras cosas, se dedica a describir una escena en la que el ex Santos atravesaba una situación difícil.

Todo se dio en diciembre de 2013, en el estadio San Mamés, luego de una derrota del Barça contra el Bilbao. “Aún lo recuerdo”, comienza Neymar en su relato. “Estaba llorando en el vestuario, en el baño”, expresa, con tono algo melancólico. Entonces, Messi explica en el documental: “Lo vi que llegó y él entró rápido. Estaba con la cabeza gacha”.

El delantero brasileño había llegado meses atrás al conjunto azulgrana y el técnico de entonces, Tata Martino, no dejaba de defenderlo ante la prensa y los hinchas y de prometer que ya se iba a ver “su mejor versión”. Ney no lograba despegar y estaba completamente frustrado.

Leo contó sobre la escena en la que lo vio llorando en el vestuario Captura Netflix

“De repente me di cuenta de que estaba llorando y me sorprendió”, agrega Leo en la serie de su amigo. El delantero que venía del Santos por alrededor de 134 millones de euros recuerda: “Messi se acercó y me preguntó por qué lloraba. Le expliqué, en un español muy básico ‘no puedo jugar, no puedo ser yo mismo’”.

El rosarino, que ya llevaba diez años vistiendo la camiseta del equipo culé, expresa que entonces trató de “consolarlo y sobre todo de tranquilizarlo para que se soltase y no pensara más allá de jugar al fútbol”. “Porque no era fácil la situación de él, por todo lo que se hablaba, por toda la expectativa que había generado en cuanto a lo que había hecho anteriormente en el Santos. Tenía un peso bastante grande encima que no le permitía soltarse del todo”, plantea La Pulga.

Messi y Neymar se hicieron grandes amigos en el Barcelona Manu Fernandez - AP

Neymar, por su parte, considera en su serie que esas eran las palabras que necesitaba en ese momento. “Y eso lo cambió todo”, confiesa acerca de la ayuda de Messi. En tanto, en el documental empiezan luego a mostrar escenas del brasileño mucho más relajado y suelto, festejando goles junto a Dani Alves o el propio Leo. “Se nota que estos dos jugadores se entienden”, decían por esos tiempos los relatores de fútbol internacionales.

“Nunca le enseñé nada, simplemente creo que él fue creciendo y mejorando como es normal cuando uno va creciendo con la experiencia, con la edad, con los partidos”, concluye el astro argentino, quien desde entonces construyó una amistad incomparable con el paulista.