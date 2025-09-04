La foto de Chiqui Tapia con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa al partido con Venezuela: “La familia se elige”

A horas del comienzo del partido entre la Argentina y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a Rodrigo De Paul y Lionel Messi, posaron para las cámaras con el objetivo de seguir alimentando la cábala previa a cada encuentro.

La foto muestra a Tapia de un lado de la mesa y a De Paul y Messi del otro, sonriendo, contentos de ser parte de este momento histórico de la selección que se medirá ante Venezuela desde las 20.30 en el estadio Monumental con el condimento especial de ser el último encuentro de La Pulga con la selección jugando en la Argentina.

La foto de Chiqui Tapia con Rodrigo De Paul y Lionel Messi

“El mate sagrado. Tridente con historia. Familia que se elige”, exclamó Tapia en el texto de la publicación que rápidamente se viralizó en Instagram. Como no podía ser de otra forma, el mate unió a los tres integrantes de la foto.

Esta postal tiene un componente emocional muy grande al ser una de las últimas imágenes de Messi como jugador de la albiceleste. A raíz de este suceso, la AFA organizó un show musical especial para agasajar al 10 y al resto del equipo, sumado a una gran concurrencia de público, entre ellos, Antonela Roccuzzo, los hijos de Messi y su familia.

El agradecimiento de Dibu Martínez a Chiqui Tapia

Este acercamiento entre Tapia y los jugadores de la selección se hizo habitual en el último tiempo. Cabe destacar que este miércoles, el presidente de la AFA estuvo presente en el predio para ser parte de la celebración de cumpleaños de Emiliano “Dibu” Martínez, quien agradeció las muestras de cariño.

“Gracias gordo por siempre tratarnos como tus hijos”, manifestó Dibu en una publicación donde no solo bancó la gestión del presidente, sino que también agradeció la empatía y el compañerismo por parte de él.

Messi titular: cómo sería el probable equipo ante Venezuela

Con entradas agotadas, la selección argentina, ya clasificada al próximo Mundial, se medirá ante la Vinotinto en un encuentro que para el conjunto local no reviste de importancia, aunque sí para el visitante que busca sumar unidades para llegar con chances de clasificar a la Copa del Mundo.

Confirmada la presencia de Messi en el once inicial, Scaloni comienza a definir las restantes piezas que irán de arranque ante Venezuela. Aun sin confirmación oficial, Emiliano Martínez estará en el arco y Cristian Romero como Nicolás Otamendi serán la zaga central. Por el andarivel derecho Nahuel Molina es número puesto y por el izquierdo, Marcos Acuña reemplazaría a Nicolás Tagliafico, lesionado.

Lionel Messi será titular contra Venezuela ELSA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el mediocampo, la ausencia -por expulsión- de Enzo Fernández obliga al entrenador a optar por Leandro Paredes, sumado a Rodrigo De Paul. El tercer volante podría ser Nicolás Paz, aunque no se descarta el ingreso de Franco Mastantuono.

En ataque, Lionel Messi flotará por todo el frente de ataque y sería acompañado por Thiago Almada o Nicolás González, y Julián Álvarez como referencia de área, desplazando así a Lautaro Martínez al banco de relevos.