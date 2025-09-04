En qué canal pasan Argentina vs. Venezuela por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

La selección argentina y Venezuela se enfrentan este jueves en el marco de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido está programado para las 20.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Telefé y TyC Sports, y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: será el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

Messi figura entre los 29 convocados de la selección argentina; es su último partido oficial en el país LOGAN RIELY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La Vinotinto, por su parte, sueña con jugar el primer Mundial de su historia. Dirigida por el argentino Fernando Batista, actualmente se ubica en el séptimo lugar de la clasificación general, en zona de repechaje, con 18 puntos (cuatro victorias, seis empates y seis derrotas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Uruguay por los tantos de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta.

En el último partido entre ambos, por la fecha 9 de las Eliminatorias en curso, empataron 1 a 1 en Maturín con anotaciones de Nicolás Otamendi -A- y Salomón Rondón -V-.

Argentina vs. Venezuela: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.25 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Venezuela. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.65.