Qué shows musicales habrá en el último partido oficial de Lionel Messi en la Argentina

Este jueves, desde las 20.30, en el estadio Monumental, la selección argentina enfrentará a Venezuela en lo que será el último encuentro de Lionel Messi en el país. Con un gran condimento emotivo por este anuncio que hizo oficial el propio futbolista, la organización del encuentro armó una previa con tres bandas musicales, sumado a una artista que estará a cargo de entonar las estrofas del Himno.

Este jueves 4, la selección argentina se enfrenta a Venezuela en la cancha de River Natacha Pisarenko� - AP�

A diferencia de otras ocasiones, el género predominante de las bandas convocadas es el cuarteto, lo que dará una cuota más de alegría al público presente que aguardará la salida de los jugadores para arengar a Messi.

Qué shows habrá en la previa del partido

La banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano serán los encargados de musicalizar el ambiente en los minutos previos al partido entre la Argentina y Venezuela.

La banda de Carlitos lleva su nombre en homenaje a Carlos Bergaña, el creador de este fenómeno musical que arrasa en la provincia de Córdoba. Años más tarde de su creación, en plena década del 90, Rubén Pavón tomó la voz cantante y el grupo musical empezó a pisar más fuerte en la escena del cuarteto.

La banda de Carlitos dirá presente en el encuentro de la selección argentina contra Venezuela

Q’ Lokura surgió en 2018 bajo la iniciativa de Nicolás Sattler y Facundo Herrera, quienes al día de la fecha son las voces cantantes de esta banda que se consolidó en la escena del cuarteto, y generó nexos con artistas de renombre como Luck Ra.

Q' Lokura, la banda de cuarteto que le pondrá color a la previa del partido de la selección argentina

Uriel Lozano, de 44 años, nacido en la provincia de Santa Fe, es el artista con más bagaje. Vocalista de grupos como Sol Latino y Grupo Trinidad, donde tomó la posta en reemplazo de Leo Mattioli, el cantante es una de las voces más reconocidas del cuarteto y mantiene, además, un nexo de amistad con las familias de los jugadores de la selección argentina.

Uriel Lozano, convocado para la previa del partido de la selección argentina instagram @uriellozanooficialok

Por último, la artista Eugenia Quevedo estará a cargo de entonar las estrofas del Himno Nacional minutos antes del comienzo del partido.

Eugenia Quevedo contó cómo recibió la noticia de que tocará el Himno en la previa al partido de la selección argentina

“Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”.

Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo

El entrenador de la selección argentina se encuentra en el dilema sobre qué equipo mandar a la cancha para enfrentar a Venezuela. Ya clasificado al próximo Mundial, el DT evalúa hacer algunos retoques en la formación para darle rodaje a jugadores que no son habitualmente titulares.

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni Manuel Cortina - LA NACION

La única baja de peso que contempla Scaloni es Enzo Fernández, quien fue expulsado contra Colombia y recibió dos fechas de suspensión, por lo que no disputará este encuentro ante Venezuela, ni tampoco el del día martes ante Ecuador.

Con algunas dudas en el mediocampo, el DT analiza darle la titularidad a Nicolás Paz y Thiago Almada para acompañar a Lionel Messi en el ataque. ¿El resto? Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero en la zona central de la defensa; Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico como laterales; Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo y Julián Álvarez en la delantera.