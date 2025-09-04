El particular agradecimiento de Dibu Martínez a Chiqui Tapia que revolucionó las redes
El arquero festejó su cumpleaños número 33 con sus compañeros de la selección y le dedicó unas palabras al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en uno de los referentes de la selección argentina. Luego de ser partícipe fundamental de las conquistas de las dos Copa América, el Mundial de Qatar y la Finalissima, el marplatense entabló un vínculo muy cercano con el público y con todo lo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Así lo demostró en su última publicación de Instagram, donde le agradeció a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por acercarse a su festejo de cumpleaños, donde recibió el cariño por parte de todos sus compañeros.
En una postal donde se lo ve dándole un regalo al arquero, Martínez no dudó en agradecerle vía redes y lo demostró con un gesto de cercanía y confianza. “Gracias gordo por siempre tratarnos como tus hijos”, lanzó Dibu.
Este acercamiento a Tapia parece ser una marca patentada de los últimos tiempos de la selección argentina: Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la previa a cada partido de Eliminatorias, se juntan con el presidente para charlar sobre su presente y comparten una foto en sus redes.
Martínez, quien cumplió 33 años, será titular en el encuentro de este jueves ante Venezuela, donde Lionel Messi jugará su último partido oficial en el país. Luego, el día martes, la selección completará el calendario del certamen en el encuentro ante Ecuador, en condición de visitante, que será solamente para la estadística, ya que la albiceleste está clasificado al próximo Mundial en los Estados Unidos.
