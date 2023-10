escuchar

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Italia y la selección argentina, se vio envuelto en una polémica en las últimas horas después de que la Justicia de Milán dictaminara que deberá indemnizar por “despido ilegítimo” a la familia de Milagros Lizzola, la niñera de su hija mayor Nina, quien falleció en estos días tras atravesar una larga enfermedad.

La relación con Milagros llegó por parte de Agustina Gandolfo, su esposa, quien conocía a la joven tras haber compartido el colegio primario en Mendoza, su provincia natal. Al pasar el tiempo, y seguir en contacto, la influencer se enteró de las complicaciones de salud que atravesaba y le ofreció que viaje a Italia para darle trabajo como niñera.

La foto de la familia de Lautaro Martínez con Milagros Internet

Luego de varios años, donde la mendocina fue como parte de la familia del futbolista campeón del mundo, se decidió cortar el vínculo laboral debido al deterioro de la salud de Milagros y ella fue notificada legalmente sobre este hecho. Una vez que la mujer falleció, la familia de la niñera decidió demandar a Martínez y Gandolfo, lo que abrió un nuevo capítulo en la historia.

Tras un conflicto legal que le trajo una exposición incómoda a Lautaro y su familia, las fotos junto a Milagros se eliminaron rápidamente de las redes sociales de la influencer, aunque una de ellas quedó guardada y se viralizó en las últimas horas: se trata de una selfie, en un ascensor, donde los aparecen los tres integrantes sonrientes junto a Nina, quien se encuentra mirando para abajo.

El contundente descargo de Lautaro Martínez en su cuenta de Instagram

En silencio durante varios meses, mientras sus abogados se encontraban en litigio con la familia de Milagros, Lautaro Martínez decidió publicar un fuerte comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar los tantos y dar a entender su versión de los hechos.

“Decidí guardar silencio mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía”, comenzó, con dureza, “El Toro”, quien se encuentra en el país de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Perú.

El fuerte descargo de Lautaro Martínez después de que se conoció la condena por la muerte de su ex niñera IG: @lautaromartinez

En esa misma línea, siguió en defensa de su familia: “Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió. Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo”.

Por último, cerró: “Todo lo que nuestro entorno sabe, su familia, cuando estaba muriéndose, intentó sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, ¿sacan esto para intentar ensuciarnos? Qué clase de persona hay que ser para estar pensando en aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata”.