El editorial de Sebastián Vignolo sobre Lionel Messi: “Lo veo disfrutando más”

Sebastián Vignolo, conductor de ESPN F90, consideró este martes que el capitán y referente argentino Lionel Messi está disfrutando “más” que antes su estadía en la Selección Argentina. Además, el “Pollo” confesó que al anterior Messi “lo veía con una carga”, y adjudicó la diferencia entre ambos momentos del crack a la experiencia y el tiempo vivido.

“Yo a Messi lo quiero, lo admiro. Le tengo cariño. A este Messi lo veo disfrutar, como quien tiene cinco días de vacaciones”, dijo Vignolo, en relación al corto tiempo de carrera que le queda por delante a “La Pulga”. Al hurgar en los motivos, especuló que puede ser porque sus hijos están más grandes y ya saben quién es su padre.

A su vez, el “Pollo” contó que lo ve a Messi hacer “cosas que antes no hacía”, como por ejemplo, cantar el himno. Sin embargo, hizo la salvedad de que lo hace porque lo siente, y no por “el que dirán”.

Gol de Messi para el 3-0

Por otra parte, recordó que cuando Messi visitó los estudios de Fox Sports Radio se especulaba con que lo hacía “para acercarse a la gente”. Vignolo desestimó esas versiones: “Muchos decían: ‘Vi a Messi como nunca porque habló de la vida, de Rosario’. Muchos creían que ‘fue a buscar acercarse a la gente’. No, Messi es auténtico. No va a un programa para acercarse a la gente. Fue porque quiso ir, porque tenía ganas de charlar y punto”.

Desde otro punto de vista, el relator evocó la reacción de Messi tras la final de la Copa América Centenario 2016 que la Selección Argentina perdió ante Chile: “Yo sufría al ver esa imagen. Si fuese mi hermano, lo hubiera llamado por teléfono y le decía: estás sufriendo, dejate de joder. No tenés que sufrir”.

Messi llora después de la final AFP

Finalmente, Vignolo analizó las chances que tiene la Argentina de ganar la Copa América que se disputa en Brasil: “Cuando veo que en la Euro selecciones potencia como Francia pierden contra Suiza, veo que sufrió Italia... puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que está todo alineado? No, hay cosas que hay que alinear, hay cosas que no están bien. No me vuelve loco Argentina pero, la verdad, yo creo que hay muchas posibilidades de que la Argentina sea campeón de América”, cerró.

LA NACION