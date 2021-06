Sebastián Vignolo le tiró con todo a Raúl Cascini: “Le hizo perder US$20 millones a Boca”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, volvió a cruzar a su excompañero Raúl Cascini, ahora, por las declaraciones que hizo el papá del futbolista Nahuel Molina sobre su salida del club xeneize en septiembre de 2020, tras fracasar en las negociaciones para extender el contrato que vencía en julio de ese año.

Todo comenzó en el pase entre F90 y F12, donde los periodistas de ambos programas discutían sobre el tipo de plantel que está formando Boca. Según reveló Vignolo, la idea de la dirigencia es que los jugadores que lo integren sean “dóciles”.

Ante la incomprensión de Oscar Ruggeri sobre a qué se refería con ese término, Vignolo le respondió con un ejemplo que lo involucra: “Marcos Rojo iba a venir al programa, lo llamó Raúl Cascini y le dijo: ‘No vayas’. Y Marcos Rojo no vino. Eso es dócil”.

Sebastián Vignolo acusó a Raúl Cascini de hacerle perder "20 palos verdes" a Boca

Cuando Ruggeri retomaba la palabra, Vignolo lo interrumpió para mandarle un dardo al “Mosquito”: “Cascini, que le salió carísimo a Boca. Le hizo perder 20 palos verdes en Molina. Ahora, vamos a charlar”. Finalmente, los periodistas no ahondaron en el tema en la primera edición de F90.

¿Qué dijo el papa de Nahuel Molina?

En declaraciones a Radio La Red, el padre del 4 de la Selección Argentina cuestionó los métodos de negociación de los miembros del Consejo de fútbol de Boca Juniors: “Nahuel quería jugar en Boca y les dijo eso. Lo llamó por teléfono Cascini, que es un rottweiler. Son tres rottweiler que tiene Riquelme. Negocian como jugaban ellos, como jugaba Cascini y Bermúdez. Esta gente no te escucha, ellos piensan que nosotros somos nada y están equivocados”, arremetió Molina padre en el programa de Toti Pasman.

Sobre la reunión que mantuvieron con los dirigentes, Molina Padre contó que “el que más habló fue Cascini”, mientras que “el ‘Patrón’ y el ‘Chelo’ fueron tipos respetuosos”. Y agregó: “Fue muy prepotente. No íbamos a pelear, íbamos a consensuar. No nos faltó el respeto, pero no se negocia así”.

Nahuel Molina se ganó el puesto de lateral derecho en la Selección Argentina EVARISTO SA - AFP

De acuerdo con el padre del jugador, su representante les hizo dos propuestas a los exfutbolistas, y la respuesta fue contundente: “Ellos decían ‘es esto o nada y andá a entrenar con la Reserva’. ¿Qué pasó? Fue a la Reserva. Es un chico, loco, y a muchos ya les pasó esto en Boca. Ellos defendían al club a su manera, yo no estoy de acuerdo con eso”, concluyó.

