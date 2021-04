La hinchada más incondicional de Facundo Campazzo: la tierna imagen de su hija alentándolo desde la tribuna

Facundo Campazzo volvió a ser titular con los Denver Nuggets. En su segunda vez entre los confirmados por el entrenador Michael Malone, el argentino de la NBA consiguió con la franquicia de Colorado un nuevo triunfo, en esta ocasión ante los San Antonio Spurs, y desde la tribuna tuvo una hinchada muy especial.

En la noche del miércoles, los Nuggets consiguieron su séptima victoria consecutiva, una excelente racha coronada en un partido donde el base cordobés consiguió marcar un triple y brindó dos importantes asistencias.

El encuentro terminó 106-96 a favor del conjunto de Campazzo y, desde la tribuna, su hija Sara y su esposa, Consuelo Vallina, se hicieron sentir con alientos y arengas a su papá y marido que es, para ambas, su máximo ídolo deportivo.

El tierno aliento desde la tribuna de la hija de Campazzo - Fuente: IG Stories

Para Facu, la presencia de las mujeres de su vida en el estadio no es indiferente. En una entrevista con LA NACION, el base argentino manifestó: “Consuelo y Sara son mi cable a tierra. Si no hubiera sido por ellas no creo que hubiera podido cumplir muchos objetivos”.

“La que se lleva todos los premios es Consu, que es la que se banca todo, los nervios, los cambios de humor, las modificaciones de horarios, de lugares y demás. Un poco la vida de jugador es eso, pero es necesario tener a alguien que te acompañe en todos esos momentos. Estamos súper entusiasmados de esta nueva experiencia. Y la verdad que estoy con mi mujer y mi hija, así que puedo estar en cualquier lado que vamos a estar bien”, añadió entonces.

El basquetbolista está en pareja con Consuelo Vallina y tienen a Sara, una bebé de un año. Crédito: Instagram

Los Campazzo viven en Estados Unidos hace poco más de cuatro meses, cuando se mudaron por el contrato del basquetbolista con la liga más importante del mundo. Sobre la ciudad, Facu señaló en una columna para LA NACION: “La vida en Denver también es un mundo nuevo para los tres. El idioma es el tema central, somos caraduras y si bien sabemos hablar inglés todavía no es todo lo fluído que nos gustaría. Nos ponemos a prueba a la fuerza, nos desafiamos en ese sentido. Le fuimos tomando la mano y estamos muy cómodos”.

Facu Campazzo y Consu Vallina disfrutan de la nieve en familia. Crédito: Instagram

Su esposa, con quien empezó su relación en 2016, estuvo siempre a su lado, desde que jugó en el Real Madrid hasta ahora que despliega su talento en la NBA, y, cuando puede, se hace presente en el estadio junto a la pequeña Sara.

Desde que Campazzo forma parte de la franquicia de Colorado, su esposa y su hija pueden calificarse a sí mismas como las argentinas más fanáticas de los Denver Nuggets.

LA NACION