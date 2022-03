La historia detrás de la foto: hizo un gol clave en la reserva de Independiente y a la hora estaba en la escuela

Un chico de 17 años se cuelga del estribo y se apretuja para hacerse un lugar en el colectivo. Es martes y llueve. Alguien, de abajo, le saca una foto. Unas horas después, se viralizará en las redes sociales. Es que ese joven, quizás de momento una cara anónima en la muchedumbre, es el delantero promesa de Independiente. Y ese día, nublado, viajaba para jugar contra Racing en la reserva. Y no solo jugó, sino que hizo un gol. Y no solo eso: después se fue a la escuela.

Santiago Hidalgo llevó a las inferiores del Rojo cuando tenía 11 años. Ahora, ya afianzado en el club, es el delantero al que los dirigentes le pusieron las fichas. Incluso, ya firmó su contrato profesional en compañía del presidente de la institución, Hugo Moyano, y del manager, “El Rolfi” Montenegro.

“La pensión no es para cualquiera”. Santiago Hidalgo relata su experiencia en Independiente. “Tenés que tener muy claro el objetivo, acá hay muchos chicos que al año o dos no aguantan más y se van o quedan libres. El día comienza a las 7 de la mañana y termina a las 19, son doce horas a full, hay que seguir el ritmo”, explicó en diálogo con LA NACION.

El 22 de marzo, Santiago Hidalgo, el ‘capi’ como lo conocen en su categoría, la 2005, convirtió un gol en la victoria contra Racing. Luego del festejo con sus compañeros en el vestuario y el almuerzo, cargó su mochila y se dirigió al colectivo que lo lleva desde Dominico a Avellaneda, a 15 minutos de distancia, para comenzar un nuevo día en el colegio.

“¿Qué haces acá?”, le consultó un profesor de la escuela, ubicada en las periferias del Estadio Libertadores de América. Un gol decisivo sería el justificativo perfecto de un chico para hacer una pausa y tomarse un descanso. “Hasta ellos se sorprendieron que fui. Acá nadie tiene nada garantizado. No hay que quedarse solamente con el hecho que hice un gol importante”, señaló.

Santiago Hidalgo reparte su tiempo en la Reserva de Independiente y en su educación Foto: Prensa Independiente

Formado en la Academia de Jorge Donis y captado en el club por Santiago Rodríguez, de quien confiesa que es una parte importante de su presente, Hidalgo mantiene desde muy chico ciertos lineamientos que hasta el día de hoy le dan sus frutos: “A mí no me podés hacer tomar un vaso de gaseona y uno piensa ‘pero, che, tenés 17 años´. Y no, es más fuerte que yo, es algo natural. Me duermo a las 23, y eso lo tengo como costumbre desde chico, cuando jugaba en la escuelita de fútbol de Santiago del Estero. Mis compañeros se dormían a las 2,3; yo al otro día quería ganar, no quería pasar vergüenza”.

Desde su llegada al Rojo, Hidalgo empezó en la Novena División de AFA, tuvo un breve paso por la Octava –interrumpida por la pandemia-, continuó en Séptima y de ahí, el salto a la Reserva, donde es dirigido por otro delantero, conocedor de la materia, como Claudio Graf.

El festejo de su gol contra Racing Foto: Prensa Independiente

Sus ratos libres están musicalizados por Los Manseros – banda oriunda de su provincia natal-, La Konga y como un ritual, escuchar temas de La Berisso antes de los encuentros. El fútbol, en otra dimensión, también lo consume en libros de liderazgo de autores como Javier Mascherano y vídeos de los entrenamientos del Liverpool y Manchester City, equipos de la Premier League.

El lema ´se juega como se vive´ se adapta a la perfección a su manera de ser. Son las 7.30 de la noche y queda lejos en el itinerario el hecho de cómo presionó a un defensor, cómo picó al primer palo para una definición de cabeza. La conversación llega a su fin. “Me está esperando la maestra particular de Matemática”, admite Santiago, que, de a poco, comienza a finalizar su día.