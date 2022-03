Fran Cerúndolo, la revelación del Miami Open: un inicio zigzagueante, “descontracturado” y el clic después de la frustración por el ranking congelado

A diferencia de Juan Manuel Cerúndolo (categoría 2001), que evolucionó precozmente en el tenis, se destacó en las distintas etapas juveniles, tuvo el respaldo de un sponsor privado y luego sacudió los registros al ganar el ATP de Córdoba en 2021 con sólo 19 años, su hermano Francisco Cerúndolo (nacido en 1998) tuvo un desarrollo volátil, atravesado por sus emociones y por períodos poco convencionales a la media de los jugadores que llegan a consolidarse en el tour. Francisco, por esta semana 103° del ranking e impactante revelación del Masters 1000 de Miami (este viernes disputará las semifinales frente al noruego Casper Ruud), tuvo un camino zigzagueante. El estudio, la (falta de) confianza, las pocas certezas, la soledad, los pasos en falso, los batacazos, los viajes en condiciones poco ideales fueron parte de un trayecto que no se terminaba de desanudar para el mayor de los hermanos Cerúndolo. Hasta que sucedió.

“Con Francisco hicimos cosas de otros tiempos. A diferencia de Juanma, con él fue todo a suerte y verdad. Es un pibe normal, que tuvo momentitos brillantes, pero que nunca fue el 1, el 2 o el 3 de su categoría. Además, era chiquito de físico. El doctor (Javier) Maquirriain, que en paz descanse, fue un gran amigo, me aseguraba que Fran iba a medir 1,86m, 1,87m. Y yo medio que desconfiaba. Fran era un gnomo. Y hoy es un oso (mide 1,85m)”, narra, ante LA NACION, Alejandro “Toto” Cerúndolo, padre de los chicos y extenista profesional (entre los mejores 310 del ranking en 1982). “En el camino pasaron cosas anormales con Fran. Como no podíamos acompañarlo por una cuestión económica, él se tomaba el avión solo. Yo lo coacheaba por teléfono o le daba un papel escrito . Cuando Fran gana los dos torneos Futures de Brasil [en octubre de 2018, en Mogi das Cruzes y Curitiba] estaba sin entrenador, acompañado solo por Juanma y (Francisco) Comesaña, que eran más chicos y estaban en nuestra academia. Las entradas en calor las hizo con ellos”, recapitula Cerúndolo (p.).

En la aventura profesional, alejada de las luces, también hubo momentos inusuales para Francisco, como cuando jugó cuatro partidos en un día. Fue en mayo de 2019, en el M25 de Kiseljak, Bosnia. La lluvia provocó interminables interrupciones y en la última jornada se jugó casi todo junto, desde las 8 de la mañana. Cerúndolo terminó ganando el torneo, sobre polvo de ladrillo. Al otro día se tomó el primer vuelo hacia los Estados Unidos, llegó a Little Rock (estado de Arkansas) para disputar su primer Challenger sobre superficie dura. La gente lo miraba porque entró en el club con las valijas y las zapatillas llenas de tierra naranja. Sin adaptación al cemento, se presentó y dio la sorpresa derrotando al gigante local Michael Redlicki, de 2,03m y 322° del mundo (el porteño no tenía ranking porque en 2018 había salido del tour durante un semestre para ir a la liga universitaria de EE.UU.). Todo sumamente vertiginoso.

María Luz Rodríguez, esposa de Toto y madre de Francisco, Juan Manuel y Constanza (jugadora de hockey, actualmente en el Mundial junior de Sudáfrica con Las Leoncitas), acentúa, con orgullo, que los chicos “se criaron con la cultura del esfuerzo. Hasta sus 18 años se levantaron todos los días a las 6.30″ . Los tres se formaron en el Colegio Esquiú de Belgrano, con doble escolaridad. Sin tener un destino claro en el tenis luego de terminar el secundario, Francisco empezó a analizar opciones para instalarse en una universidad estadounidense que, a la vez, le permitiera seguir compitiendo esa liga. Empezó a recibir ofrecimientos y terminó aceptando el de Carolina del Sur. Allí compartió el cuarto, por ejemplo, con el británico Paul Jubb (actual 296°, entrenado por Guillermo Pérez Roldán y campeón el último domingo del Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2).

Si bien la experiencia lo fortaleció como persona y le permitió seguir perfeccionando el idioma inglés (que ya hablaba desde el colegio), no era lo que pretendía y decidió volverse al país. Estudió en la UBA y, tras un convenio entre la Universidad de Palermo y la ATP, allí comenzó la Licenciatura en Management con orientación en Economía y Finanzas. “Las materias que ya había aprobado en la UBA me las convalidaron en la UP”, contó Francisco en octubre de 2020, después de una semana en la que ganó su primer Challenger (en Split, Croacia) y rindió tres materias.

La explosión de Francisco se produjo en marzo de 2021, pocas horas después de que Juanma ganara en Córdoba. Por entonces 137°, superó la clasificación del ATP de Buenos Aires y llegó a la final, donde cayó ante Diego Schwartzman (era 9°). Pudo haber sido el primer jugador en la historia del certamen capaz de ser campeón proviniendo desde la qualy, pero lo frustró el mejor sudamericano del ranking. Más allá de la caída en el BALTC, todo hacía indicar que esa actuación le serviría de trampolín, sin embargo, entró en un período opaco, de falta de frescura, con caídas en primeras rondas y oportunidades desaprovechadas (por ejemplo, entró como lucky loser en Roland Garros y perdió en la primera rueda frente al brasileño Thiago Monteiro, que era 80°). Se desenfocó, perdió la pimienta. Y se desgastó la relación con algunos integrantes de su equipo.

“Fran se sintió mal, entre otras cosas, por el ranking. La ATP congeló los puntos y eso lo mató, le hizo mal. Sintió que era injusto porque trabajó un montón, la realidad indicaba que tenía que estar 60 o 70 del mundo, y sin embargo estaba ciento y pico. La ATP, congelando el ranking, demoró dos años el ingreso al Top 100 de muchos chicos. Fran empezó a juntar bronca, estaba un poco frustrado. Encima después de la final de Buenos Aires llega al torneo de Marbella, le tira el isquiotibial y pierde contra (Facundo) Bagnis, después pierde con Monteiro en París, vienen los Juegos Olímpicos, tenía que defender muchos puntos de 2020... Estaba estresado. Cuando llegó a noviembre, encima, tuvo un problemita en un hombro y se fue a más del 120, viendo cómo otros pibes a los que les había ganado estaban delante de él”, describe el padre de los Cerúndolo.

Francisco, según los que lo conocen bien, es disciplinado, pero a su vez es una persona “descontracturada”, que rompe el molde en algunos aspectos. En 2020 estuvo durante varios meses sin coach, buscando un nuevo conductor. Viajó a algunos torneos acompañado por un primo o por amigos. Charló mucho con sus padres, quienes intentaron calmarlo y despojarle las sensaciones agridulces. Este año, en el Abierto de Australia, recibió la ayuda de Andrés Dellatorre (coach de Juan Manuel) y, tras el viaje a Oceanía (cayó en la primera ronda de la qualy), se vinculó con Kevin Konfederak como entrenador. Poco a poco empezó a soltarse. Avisó en el Challenger boliviano de Santa Cruz (ganó el título) y elevó su nivel en los ATP de Buenos Aires (cuartos de final) y Río (semifinalista).

“Juega muy bien desde hace tiempo, pero tiene una cabeza muy loca, tipo Gaudio” , bromea Cerúndolo (p.). Y añade: “Después de Río, que fue muy bueno, perdió en Indian Wells y en el Challenger de Phoenix, nos llamó y nos dijo que era un desastre, que no tenía confianza, que no la sentía. ‘Pero Fran, venís jugando muy bien’, lo calmábamos con María Luz. Cada vez que te llama temblás. Es un personaje”, agrega el Toto Cerúndolo, siguiendo el torneo de Miami desde Buenos Aires.

