El Parque de Asistencia situado en Villa Carlos Paz, frente al Lago San Roque, es colorido por donde se lo mire. Los fanáticos del rally tratan de lucir la indumentaria de sus ídolos, en muchos casos con la firma de aquellos estampada. Pero, también, los futboleros se exhiben con las camisetas de sus clubes. Las de Talleres y de Belgrano lógicamente predominan. Pero, en un punto de la vuelta hay un box en el que ambas pasiones, el fútbol y el rally, se unifican. Se trata del brasileño Paulo Nobre, expresidente y fanático de Palmeiras, quien también combina el amor por esta especialidad automovilística con su equipo Palmeirinha, con el que corre con un Skoda Fabia RC2 en la división WRC2.

"Para mi Palmeiras es mi vida, y el Rally es mi hobby. Vivo adentro del coche la misma adrenalina que viven los jugadores cuando están en el campo de juego. Allí me siento vivo", le reconoce a LA NACION este abogado de 51 años que practica el automovilismo desde 2003, a excepción del período entre 2013 y 2016, cuando presidió el club paulista.

-Cómo relaciona la pasión que se siente arriba de un auto de carrera con la que experimenta el jugador de fútbol.

-Dentro del coche la responsabilidad es mía y de mi navegante, porque somos nosotros quienes hacemos la hoja de ruta. Y mientras estoy corriendo tengo que mantener 100% la concentración en lo que habla mi navegante para poder conducir lo más rápido posible sin hacer ningún error. Como presidente nunca me gustó transferir la responsabilidad a otras personas, porque el presidente no entra al campo, pero es la persona que compra los jugadores, que contrata al técnico y toda la responsabilidad para mí es de esa persona. En los años que fui presidente de Palmeiras siempre asumí toda la responsabilidad.

- ¿Cuál de los dos roles es más difícil?

-Ser presidente de Palmeiras fue el Rally más difícil que yo he hecho en toda mi vida. Fueron los cuatro años más complicados, pero tengo recuerdos encantadores. Hice muchos amigos como algunos jugadores, técnicos, como por ejemplo el argentino Ricardo Gareca (NdeR.: fue DT del club en 2014). Es un fantástico técnico. Lamentablemente llegó a un Palmeiras que no tenía dinero para contratar los mejores jugadores, pero es una persona con la que hablo cada vez que tengo la oportunidad.

Paulo Nobre en acción, durante el Rally de la Argentina Crédito: Prensa ACA - Juan Biaggini

- ¿Cómo describe la pasión que tiene el público argentino?

-Los argentinos son completamente fanáticos del rally. Muy. Para nosotros, que estamos compitiendo, es muy hermoso sentir que las personas están asistiendo, admirando, hinchando por todos. La rivalidad que existe en el fútbol no se vive aquí. A los argentinos les gustan todos los pilotos. Pienso que acá se vive un gran fanatismo. A mis amigos argentinos siempre les hago una broma: Argentina es, sin dudas, el país del rally; así como Brasil, el del fútbol. Y ahí nos hacemos bromas entre todos. Acá el rally es muy fuerte y competir en la Argentina siempre es un gran placer.

- ¿Se puede comparar el fanatismo del público del rally con alguna hinchada del fútbol argentino?

-No conozco todos los clubes argentinos, pero puedo decir que el público del rally le gusta lo deportivo. Siempre quieren ver a todos andando bien. En el fútbol no pasa eso y no es sólo en la Argentina, en Brasil es la misma situación. Nosotros gozamos de nuestro equipo y no queremos que los otros ganen. Pienso que, en el rally, el espíritu es más positivo. Hacen fuerza, hinchan, por todos. El calor del público es muy especial. Para nosotros que amamos el fútbol, es una cosa que no tiene explicación. El fútbol es casi una religión, y en el rally es un deporte muy lindo donde todas las personas quieren ver al piloto andar bien.