El impactante accidente en el rally santafesino que terminó con Sabrina Scicolone en helicóptero

Las imágenes del accidente son inquietantes. El vuelco y el traslado de urgencia a un hospital de la zona generaron la tensión. Sabrina Scicolone protagonizó un fuerte accidente en el rally santafesino tras perder el control de su vehículo. El incidente resultó tan impactante que la piloto arrecifeña fue llevada en helicóptero a Rosario, ya que producto de los golpes se descompensó. En el vehículo estaba también su hermana Natalia, que también fue trasladada, con varias heridas.

Scicolone permaneció internada 24 horas en observación, ya que sufrió varios golpes en la cabeza y se desmayó. En un comunicado la Asociación Argentina de Volantes explicó que la piloto sufrió “un traumatismo de cráneo con posterior pérdida del conocimiento, con movilidad de los cuatro miembros, aunque en uno de sus lados algo más reducida”.

❌ Tremendo accidente en el Rally Santafesino.



En plena competencia en Arequito, Sabrina Scicolone sufrió un fuerte vuelco junto a su hermana Natalia y debió ser evacuada en helicóptero al Hospital de Emergencias de Rosario. pic.twitter.com/iK0OZoy3TN — Carburando (@CarburandoTV) August 11, 2025

En el portal de Campeones, Gerardo Scicolone, padre de las pilotos santafesinas, contó: “Sabrina tuvo un accidente y en mis palabras quiero agradecer enormemente a todo el Rally Santafesino, a la Asociación Argentina de Volantes, a la comunidad de Arequito. Todas las personas se pusieron a disposición de la necesidad de mi familia para el trato de Sabrina, que fue atendida de maravillas. Se la trasladó en helicóptero a Rosario y el informe ha sido bueno, sin consecuencias. Se encuentra bien ante un fuerte golpe, sin lesiones internas“.

Uno de los videos que se viralizaron fue difundido por la propia Sabrina, ya que está grabado desde el interior de vehículo. Permite escuchar el diálogo con su hermana en el momento del accidente: “No pasa nada. Cortá el cortacorriente que yo apago el auto. ¡Mirá cómo nos fuimos a la m...!”, se escucha decir a la piloto.

Las hermanas Scicolone tuvieron el accidente a bordo de un Ford Fiesta y habían ganado la prueba especial 5 en su su clase. El equipo SF Competición publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “De parte de todo nuestro equipo y familia, nuestra intención en compartirles este video no sólo a modo de mostrarles el accidente de Sabrina y Natalia, sino a modo de agradecimiento de todos los que actuaron desde el primer momento”. Y continuó: “Sabrina fue quien sufrió un fuerte golpe en su cabeza y se desmayó en el lugar. Nos acompañaron hasta que saliera el parte médico informándonos que ella se encontraba sin ninguna lesión interna”.

El posteo de la escudería finalizó con este párrafo: “Queremos agradecer a Juani Carati y a su esposa por el rápido accionar en el momento del accidente y por su preocupación. Sabrina debió ser trasladada en helicóptero desde Arequito al HECA en Rosario, debido a la urgencia de los síntomas que presentaba al momento de ser atendida luego del accidente. Resultó con politraumatismos y pérdida de conocimiento, por lo que fue activado el Código Rojo. La necesidad fue de hacerle una tomografía lo antes posible para percatarse que no tuviera lesiones internas, principalmente en su cabeza. De nuestra parte no tenemos palabras para agradecer todos los mensajes de preocupación, y agradecer a todo el que de una u otra manera acompañó a nuestra familia a sobrellevar este momento”.