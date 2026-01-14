La impactante foto de la mexicana Renata Zarazúa con la espalda quemada: qué le pasó

La tenista mexicana Renata Zarazúa exhibió lesiones cutáneas tras su participación en el certamen de Hobart este lunes. El evento deportivo antecede al inicio del primer torneo de importancia del año en territorio oceánico. La deportista de 28 años enfrentó una exposición solar de casi tres horas durante un encuentro oficial.

Qué le pasó a Renata Zarzúa en la espalda durante la competencia en Australia

La jugadora compartió una fotografía de su zona dorsal con quemaduras severas en la red social Instagram. La imagen permite observar los efectos del sol australiano cuando disputó el primer turno de la jornada frente a la estadounidense Hailey Baptiste.

La tenista mexicana Renata Zarazúa exhibió las lesiones cutáneas sufridas tras su partido en Hobart (Instagram @renata_zarazua)

El duelo concluyó cerca de las 14 horas con un marcador final de 6-7, 6-3 y 6-3. La intensidad de la luz en esta región del hemisferio sur constituye un peligro constante para quienes realizan actividad al aire libre. La medición de rayos ultravioleta oscila entre los ocho y 11 puntos en jornadas despejadas. Estos valores obligan a extremar las medidas de precaución personal para evitar heridas profundas.

La propia tenista advirtió a sus seguidores en sus plataformas digitales: “El sol de Australia no es broma”. La deportista, actual número 84 del mundo, necesitó atención tras una batalla deportiva que se extendió por casi tres horas bajo el impacto directo de la atmósfera. La viralización de su estado físico generó un debate sobre las condiciones de competencia en el verano oceánico.

Cómo regula la organización la actividad ante el estrés térmico

El reglamento de la ATP contempla medidas de seguridad específicas para resguardar a los protagonistas. El sistema de monitoreo utiliza el índice WBGT para determinar la suspensión de la actividad por calor extremo. Si este indicador supera los 32,2 grados centígrados, los árbitros detienen los partidos de forma inmediata.

La normativa establece pausas de diez minutos para que los deportistas recuperen la hidratación necesaria. En el Abierto de Australia, las instalaciones cuentan con recursos técnicos para mitigar el ambiente hostil. Los estadios principales poseen techos retráctiles que permiten continuar la competencia en entornos con temperatura controlada.

El termómetro supera habitualmente los 35 grados en la región y alcanza picos de 40 en casos excepcionales. Estas circunstancias exigen un control médico riguroso durante toda la semana de competencia. Los organizadores recurren a la suspensión de partidos en las canchas exteriores cuando el riesgo para la salud es inminente.

El protocolo de la ATP establece la suspensión de la actividad si el índice WBGT supera los 32,2 grados centígrados Frank Franklin II - AP

Cuáles son los desafíos deportivos para la tenista mexicana

Renata Zarazúa llega a la primera gran cita del año con una trayectoria sólida en el circuito profesional femenino. La deportista ocupa un lugar destacado en el ranking de la WTA y forma parte del cuadro principal del certamen.

En la temporada 2025, la mexicana avanzó hasta la segunda etapa del torneo individual en este mismo escenario. En aquella ocasión, enfrentó a la italiana Jasmine Paolini, quien ostenta el cuarto lugar en la preclasificación del evento actual.

Sus éxitos recientes incluyen la obtención de títulos en el Austin 125 y en el certamen WTT W100 de Georgia. Además, la atleta registró un triunfo de relevancia frente a Madison Keys, campeona defensora del Abierto de Australia, durante el Abierto de los Estados Unidos. Tras las lesiones sufridas este lunes en el Hobart International, la jugadora confirmó una evolución positiva en su estado físico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.