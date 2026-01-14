La imagen de la mexicana Renata Zarazúa con la espalda quemada que encendió las alarmas en la previa del Abierto de Australia

Una imagen más que elocuente y que enciende las alarmas para el Abierto de Australia. Es que en el Hobart Internacional, el torneo que es antesala del primer Grand Slam del año, se difundió una foto de la tenista mexicana, Renata Zarazúa, en la que se puede ver la espalda de la deportista con el daño en la piel que le provocó la exposición al sol australiano. “El sol de Australia no es broma”, escribió la jugadora de 28 años, acompañando la fotografía que rápidamente se viralizó en Instagram.

Zarazúa, que ocupa el puesto 84 del ranking de la WTA y forma parte del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, jugó en el primer turno de la jornada de este lunes ante la estadounidense Hailey Baptiste por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 después de una batalla de casi tres horas y que terminó sobre las 14 hora local. Y Tras el partido la propia Zarazúa quiso compartir en sus redes sociales cómo quedó su espalda.La mexicana, que disputará su tercer Grand Slam en territorio australiano, con esta imagen abrió el debate, porque en la región, más allá de las temperaturas que suelen estar por encima de los 30 grados, el índice ultravioleta (UV) alcanza valores entre 8 y 11, considerados “muy altos” por las autoridades sanitarias, lo que explica la severidad de las quemaduras sufridas por Zarazúa.

Renata Zarazúa en otra de sus historia de Instagram Instagram

Como se trata de una situación conocida, el protocolo de la ATP para el manejo del estrés térmico establece que los partidos al mejor de tres sets deben pausarse si el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera los 32,2 grados centígrados, con pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros. En el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, es común que las temperaturas superen los 35 °C e incluso alcancen los 40 °C, por lo que la organización recurre a medidas como el techo retráctil y la suspensión de partidos en casos extremos.

Renata Zarazúa devuelve ante Caroline Wozniacki durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el jueves 29 de agosto de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

La publicación de Zarazúa se produjo pocos días antes de su debut en el Abierto de Australia, donde buscará mejorar su desempeño en su tercera participación en el certamen. La mexicana, que volvió a publicar otra historia en la que mostró que mejoró de sus quemaduras, alcanzó la segunda etapa en el cuadro femenino de individuales en 2025, enfrentando a rivales como Jasmine Paolini, actual cabeza de serie número 4.Zarazúa cerró 2025 como campeona del Austin 125 y del WTT W100 en Georgia, además de lograr una victoria sobre Madison Keys, campeona defensora del Abierto de Australia, durante el Abierto de los Estados Unidos.