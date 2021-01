Bazán Vera definió al fútbol como un deporte muy lindo Crédito: ESPN

29 de enero de 2021 • 17:46

El exjugador Daniel "El Indio" Bazán Vera contó una divertida anécdota familiar, expresó sus sentimientos para con su hermano mayor y se emocionó al hablar sobre la muerte de Diego Maradona.

Bazán Vera recordó que su madre analizaba los partidos que disputaba y le remarcaba las cosas que había hecho mal. Además, su hermano también le daba indicaciones y le advertía cómo deberían ser sus movimientos dentro de la cancha.

"Mi mamá era algo increíble, yo le decía que tenía que ir a la platea para estar más tranquila, pero cuando jugábamos de visitante, se iba en el micro con los hinchas. Eso era algo que a uno lo incentivaba", contó el exdelantero.

Luego, Bazán Vera definió al fútbol "como un deporte muy lindo, donde se puede hacer feliz tanto a los hinchas como a las familias que están detrás de los jugadores". "Por eso digo que uno jugaba como vivía. Mi familia era feliz durante toda la semana cuando hacía un gol. Al otro día compraban el diario y miraban si salía algo", remarcó el ahora entrenador.

Sobre su relación con su hermano Oscar, el Indio resaltó que fue quien lo crió cuando era chico y que lo llevaba al colegio todos los días. "Él iba a la mañana y yo a la tarde. Terminaba de comer y me llevaba al colegio, y cuando yo salía él estaba esperándome ahí. Hasta el día de hoy seguimos siendo igual", dijo Bazán Vera.

Luego, el goleador destacó sus sentimientos hacia su hermano: "Le digo siempre a sus hijas que lo único que les envidio es el papá que tienen. Me gustaría que en otra vida, en vez de que sea mi hermano, sea mi papá. Lo amo con mi alma".

Sobre la muerte de Maradona, Bazán Vera afirmó: "Todavía me cuesta reponerme de lo de Diego. Tuve la suerte de conocer a la persona y me quedo con eso. Es algo que todavía me duele muchísimo, lo idolatraba por verlo jugar. Fue lo más grande que conocí en mi vida".

Más tarde, el exdelantero destacó la virtud que tenía Maradona para estar cerca tanto de los jugadores de primera división como del ascenso: "Te hablaba desde el lugar que vos estabas, no desde las cosas que él había hecho. Ha sido y va a ser una persona maravillosa que va a quedar siempre en mi recuerdo".