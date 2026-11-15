La inesperada revelación de Arruabarrena sobre Paredes: “Pierde bastante, no es tan bueno como dicen”

El presente futbolístico de Boca Juniors atraviesa un punto de esplendor tras el reciente triunfo ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Sin embargo, más allá de la solidez táctica mostrada por el equipo, el foco de atención post partido se desplazó hacia la conferencia de prensa. Allí, Rodolfo Arruabarrena dejó de lado el análisis deportivo para dedicar un momento de humor a su capitán, Leandro Paredes, al mencionar sus frecuentes derrotas en las partidas de truco que comparten durante las concentraciones.

En la conferencia, el Vasco definió a Paredes como un líder natural y un jugador esencial para el engranaje del conjunto xeneize. El entrenador valoró el rendimiento físico y el compromiso del mediocampista, aunque sorprendió a los presentes con una anécdota personal sobre la dinámica del vestuario. “Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen, pero es gratificante tener un jugador de esa categoría”, declaró el técnico entre risas ante los micrófonos.

😱 "EN EL TRUCO PIERDE BASTANTE... NO ES TAN BUENO COMO DICEN"



©️ Luego de llenar de elogios a Lea Paredes, el Vasco Arruabarrena le tiró un "palito" al Capitán Xeneize pic.twitter.com/cWkXmAVjJV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

La revelación de Arruabarrena generó una repercusión inmediata entre los hinchas y los periodistas, ya que esta faceta lúdica, situada lejos de las exigencias del calendario deportivo, demostró la complicidad que impera en la intimidad del predio. El Vasco, consciente del peso de las palabras, enfatizó que la unidad del grupo resulta vital para los objetivos planteados en este cierre de año. El entrenador destacó que el ambiente distendido aporta a la cohesión colectiva mientras el equipo se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Por su parte, Leandro Paredes reaccionó al comentario del director técnico en la zona mixta, donde fue consultado sobre su destreza con las cartas. El mediocampista, lejos de mostrar fastidio, aceptó la humorada con naturalidad y una sonrisa. “Últimamente están mejor, si sigue ganando Boca, que sigan ganando así”, reveló el jugador, en alusión a la buena racha que mantiene el cuerpo técnico en las mesas de naipes. Este intercambio reafirmó la sintonía fina entre los referentes y el banco de suplentes, un factor que consolida el buen clima interno tras la seguidilla de encuentros decisivos.

"ULTIMAMENTE ESTÁN MEJOR, PERO SI SIGUE GANANDO BOCA... QUE SIGA ASÍ"



🤣 El Vasco viene bien ante Paredes en el TRUCO: ¿Ya es cábala?



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El plantel de Boca vive semanas intensas donde cada compromiso se vuelve una final: tras adjudicarse la tabla anual mediante una victoria agónica frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, el equipo se enfocó de lleno en la definición de la Copa Argentina y el plano internacional. En ese contexto, las chicanas entre el entrenador y su figura actúan como un alivio necesario frente a la presión de la alta competencia. El técnico reiteró ante la prensa que, pese al éxito reciente, la exigencia se mantiene intacta: “El equipo está muy bien pero podemos jugar mucho mejor, podemos pelear todo y hace rato lo venimos demostrando”.

El ida y vuelta entre ambos protagonistas ilustró la filosofía de trabajo que Arruabarrena instauró desde su regreso al club a mitad de temporada. El entrenador busca la excelencia futbolística sin descuidar el fortalecimiento de los vínculos humanos dentro del grupo. Con el objetivo firme en el horizonte y las bromas sobre el truco como telón de fondo, Boca transita un tramo final de calendario con la mira puesta en tres títulos más, mientras mantiene el orden, la calma y el buen ánimo como pilares fundamentales de su estructura profesional.