La insólita comparación de Toti Pasman entre Agustín Rossi y Lionel Messi: “Tenés que prever todo”

escuchar

El conductor de De fútbol, se habla así (DirecTV Sports), Toti Pasman, realizó esta semana una osada comparación entre dos hechos del mundo de la redonda que quedaron en la memoria de propios y extraños. Uno de ellos, es muy reciente: se trata de la decisión del entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, de no incluir al circunstancial portero suplente, Agustín Rossi, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, frente a Patronato, para que atajara en la instancia de los penales.

De acuerdo con Pasman, la elección de Ibarra de mantener en su puesto al arquero Javier García, más allá de los buenos rendimientos de Rossi en los penales, constituye un error de dimensiones históricas. Aunque se trata de un torneo menor para la historia de Boca, el comentarista deportivo no dudó en emparentar este hecho con uno ocurrido en la cita máxima de fútbol, el Mundial.

En particular, el periodista se refirió a la imagen de Alemania 2006, donde el por entonces juvenil Lionel Messi vio la eliminación de su equipo frente al conjunto local desde el banco de suplentes. Arriesgado, Pasman se animó a asemejar ese mojón en la historia del fútbol argentino con lo sucedido el último miércoles en el estadio San Juan del Bicentenario.

Agustín Rossi vio la definición por penales de su equipo desde afuera Aníbal Greco - La Nación

Sin que le temblara el pulso, Toti aseguró: “No veo un desatino tan grande, como el de Ibarra de dejar afuera de los penales y del partido a Rossi, como el del Mundial de Alemania 2006, que Pekerman no metió a Messi”. Acto seguido, destacó la actitud que en ese momento tuvo el entrenador de La Albiceleste, acaso, diferenciándolo del DT xeneize: “José se dio cuenta (de su error) porque es un tipo de buena fe. Fue a la conferencia de prensa y renunció, porque él sabe que no podía no poner al mejor del mundo teniendo tres cambios en un partido de Mundial que iba a tiempo suplementario”.

“¿Tiene que renunciar Ibarra?” le preguntó un columnista del programa a Pasman, a lo cual el animador respondió ambiguamente: “Y bueno”. Seguidamente, el periodista ahondó en la eliminación de la Selección en el Mundial 2006. “Ahí está la diferenciad de los estadistas. Vos estás ganando 1-0 contra Alemania en Alemania, aunque esté jugando mejor y faltando 20 minutos, es una posibilidad concreta que te empate. Entonces, guardá el cambio”. Pekerman se había forzado a reemplazar al arquero, Pato Abbonadanzieri, por una lesión. Por otra parte, el director técnico sustituyó a Juan Román Riquelme por Esteban Cambiasso, y ubicó a Hernán Crespo en lugar de Julio Cruz.

En ese entonces, Messi, de 19 años, estaba a tres años de ganar su primer premio Balón de Oro, y había disputado menos de 100 partidos con el F.C. Barcelona, donde no había tenido gran protagonismo en la obtención de la Champions League 2005-06. Sin embargo, las condiciones de La Pulga, maravillaban tempranamente al mundo. Messi debutaría con la selección en ese Mundial, frente a Serbia y Montenegro, con un gol. Además, jugó frente a Holanda como titular, y ante México, ingresó desde el banco de suplentes.

LA NACION