El conductor de Bendita, "Beto" Casella, participó este lunes de 90 Minutos de Fútbol, donde fue invitado para anticipar el duelo futbolístico que ambos "planteles" protagonizarán a fin de año.

Polémico y con estilo, Casella tocó todos los temas, entre los cuales, no podía faltar la relación de Lionel Messi con la selección Argentina, eterno objeto de debate en el ambiente futbolero nacional.

Consultado por Sebastián "Pollo" Vignolo sobre si Marcelo Gallardo es el mejor técnico en la historia de River, el animador radial respondió afirmativamente: "Sí. Con todo cariño por los demás. Mejor en cuanto a logros. Cambió una mística. River venía del descenso", recordó.

Para argumentar su opinión, el periodista consideró que el paso del tiempo es un factor determinante para tomar una decisión al respecto, y retomó la comparación de los mejores jugadores argentinos de la historia: "Hay gente que te dice: ¿qué Maradona? Dejame a Messi. Y es lógico, porque lo ven todos los domingos a Messi, y a Diego lo ven cada vez más en sepia".

Entusiasmado con su propia argumentación, el conductor de Bien Levantado profundizó en su visión acerca del vínculo que tiene el futbolista rosarino con los aficionados de la selección Argentina: "Es interesante la discusión que plantearon sobre si disfrutás a Messi. Discúlpenme que les diga. Ahí el negro decía: sí, yo lo disfruto, y ustedes no le creían. Porque es difícil. Yo hago un esfuerzo para disfrutarlo. Porque no quiero ser mala leche".

"Y yo creo que al argentino en general le debe pasar. Es como que vos estás de novio, y tu novia con vos siempre tiene cara de culo. Y la ves en el videíto de vacaciones que la pasa divino con las amigas, y vos decís: cuando estás conmigo no es así. Yo creo que al argentino le pasa un poco eso", indicó el animador.

Al mismo tiempo, señaló que su intención no es ponerlo a "Lionel, que es enorme, en un lugar mortificante", y que, incluso, le gusta ver "que en la India hay un pibito con la camiseta que dice Messi. Eso, no tiene precio".

Finalmente, opinó que el público español no entiende la relación de los argentinos con el fútbol, por lo cual, "no pueden ni empezar a hablar" sobre el tema. "Una vez, fuimos a ver la final Barcelona - Athletic Bilbao por la Copa del Rey. Antes del partido, cantaban juntas las dos hinchadas", contó el conductor de El Nueve. "Y además, ellos conocen la versión europea, impresionante y galáctica. Nosotros, deportivamente, no lo hemos podido disfrutar", cerró.