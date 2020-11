Alejandro Fantino recordó una noche en la que bajó a la cocina a tomar agua y sintió que no estaba solo Crédito: ESPN

6 de noviembre de 2020

En el programa ESPN Fútbol Club Show se habló de fantasmas y experiencias paranormales. Por eso, Alejandro Fantino reveló que pensó que vio un fantasma y se imaginó preso por una misteriosa situación vivió en la ciudad de Herzogenaurach, donde concentró la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol de Alemania en 2006.

Fantino contó que cuando cubrió el Mundial de Alemania, estuvo en la misma ciudad en que se hospedó el seleccionado nacional y, al no haber disponibilidad hotelera, le alquilaron una casa antigua en donde vivía una mujer mayor junto a su padre.

"Era una casa muy grande y con muchas habitaciones, muy lúgubre. Se encontraba a 150 metros del cementerio de la ciudad, y pasaba por ahí cada vez que salía a correr. En la casa vivían una señora de 60 años y su padre de 85", describió el conductor sobre el lugar transitorio de residencia.

A continuación, Fantino explicó que durante su tercera noche en la casa, se produjo una fuerte tormenta con intenso viento que hacía golpear las ventanas, provocando un escalofriante ruido.

El conductor recordó que aquella noche salió de su habitación, en el primer piso, y bajó hacia la cocina a tomar agua y de repente sintió que no estaba solo en ese ambiente. "Cuando abro la heladera, siento que algo venía caminando atrás mío, como una pisadita que flotaba por el piso", recordó Fantino.

"Me doy vuelta rápidamente y veo que era el viejo con una vela en la mano que le iluminaba todas las venas de la cara. Nos miramos los dos, me di media vuelta y me fui rápido a la habitación", contó Fantino.

Luego, el conductor dijo que en ese momento sintió tanto miedo que no sabía qué hacer y dudó sobre su futuro en el caso de reaccionar con un golpe hacia el hombre mayor. "¿Cómo le explico a la policía alemana que maté a un señor pensando que era un fantasma?", se preguntó Fantino.

El exfutbolista y actual piloto de Turismo Nacional Mariano Pernía agregó una experiencia paranormal vivida por sus hermanos cuando residían en Estados Unidos y visitaron la casa de unos amigos.

"Mi hermano Gastón es grandote y no cree en esas cosas, pero cuando bajó al sótano de la casa, lo hizo a oscuras porque la llave de la luz estaba del otro lado. Escuchó pasos corriendo hacia donde estaba la luz y cuando la enciende, vio una sábana que cae y la ventana abierta", relató Pernía y para cortar cualquiera sospecha aclaró: "Mi hermano no consume nada raro, eh?".