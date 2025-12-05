Lamine Yamal presentó a su nueva novia a pocas semanas de la separación de Nicki Nicole

Nicki Nicole y Lamine Yamal vivieron un apasionado romance que se pudo seguir gracias a la actividad de ambos en redes sociales, con imágenes y videos de encuentros que permitían ver lo enamorados que estaban; pero a cuatro meses del inicio de la relación, todo terminó abruptamente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el joven ya presentó una nueva novia a solo semanas de su separación.

Yamal sorprendió al fotografiarse con una misteriosa mujer (Foto: Captura X)

En el perfil de X que comparte las novedades sobre las tendencias en la red social escribieron: “Yamal Lamine porque presentó a la reemplazante de Nicki Nicole”. En la fotografía se lo ve junto a una misteriosa mujer, los dos luciendo el mismo pijama con estampa de Navidad, lo que dejó en evidencia que podrían haber pasado o estar por pasar la noche juntos.

El posteo no tardó en recibir distintos tipos de comentarios, muchos de los cuales tomaron postura hacia la intérprete de “Ojos verdes”. “¿Ya tiene otra? Este tío es un show"; “¿Y ya terminó con Nicole? Chanflé, qué rápido"; “Sinceramente no sé cómo hacen para conseguir novia tan rápido, yo necesito un año invertido solo para mí” y “Recordá que no sos solamente feo, sos pobre”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios sobre la foto de Yamil y la misteriosa mujer (Foto: Captura X)

Cabe recordar que Yamal confirmó su ruptura con la artista a principios de noviembre. “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, le dijo el futbolista del FC Barcelona al programa D Corazón (RTVE).

Los primeros indicios de un romance entre la argentina y el español surgieron en julio. Se especula que se conocieron en la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista. Los rumores se intensificaron cuando la cantante asistió a un partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadio Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Posteriormente, fueron vistos juntos en un hotel de Mónaco, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Nicki Nicole observó el encuentro del Barcelona y acrecentó los rumores de un romance con Lamine Yamal

La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejaría los rumores de noviazgo (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

La confirmación oficial de la relación llegó el 25 de agosto, cuando la pareja celebró el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole en un bar y compartieron una foto romántica abrazados. Sin embargo, el amor duró poco y, a principios de noviembre, se confirmó la separación.