La oceánica pileta cubierta de Wanda Nara en su lujosa mansión de París

Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron algunas comodidades de su nueva residencia en París. Crédito: Instagram @wanda_icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladaron a París con sus hijos, luego de que el futbolista firmara un millonario contrato de cuatro años con el PSG . Tras pasar la cuarentena en su "casa del lago" de Lombardía, la familia empacó sus pertenencias y ya está establecida en la 'Ciudad Luz'.

La pileta cubierta de Wanda e Icardi en su casa en París - Fuente: Instagram 01:03

Sin embargo, según reveló la propia representante, el proceso de mudanza todavía no terminó: "Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada", explicó en una filmación donde se la ve con un vestido casual . Mientras tanto, los hijos se divierten con bailes y música en la mansión todavía vacía que, de aquí en más, se transformará en su nuevo hogar.

Wanda Nara explicó que todavía no cuenta con su ropa Crédito: Instagram @wanda_icardi

Los videos e imágenes fueron publicados por Wanda Nara en su cuenta de Instagram. Ayer, la exvedette había exhibido su jardín. A su vez, ayer mostró el exclusivo jet privado que trasladó a los Nara-Icardi a París .

Crédito: Instagram @wanda_icardi

Además, la expareja de Maxi López presumió de su oceánica pileta cubierta, rodeada de columnas grecorromanas, e iluminada por una tenue luz que ingresa desde un techo de vidrio cuadrado.

Cinco escalones, columnas grecorromanas y una gran extensión longitudinal Crédito: Instagram @wanda_icardi

Los hijos de Wanda Nara juegan en la exclusiva pileta de su casa Crédito: Instagram @wanda_icardi

La expanelista de televisión italiana también presentó su amplio living-comedor en una tierna imagen de toda la familia (excepto el padre) sentada en la mesa.

El living comedor de la mansión de los Nara-Icardi en París Crédito: Instagram @wanda_icardi

La excéntrica influencer prepara una serie sobre su vida , según reveló en una reciente entrevista con la revista Caras, tras recibir contactos por parte de las señales de streaming Netflix y HBO.