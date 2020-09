La palabra que Roberto Leto le prohíbe a su nieto recién nacido

Roberto Leto está feliz por ser abuelo pero hay una palabra que no quiere que le digan Crédito: captura

En el programa Fox Sports Radio el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo comenzó la trasmisión felicitando a su compañero Roberto Leto porque fue abuelo, y a los saludos se sumaron los demás colegas del ciclo.

"Quiero arrancar el programa felicitando al señor Roberto Antonio Leto, que fue abuelo. Va a ser la última vez que le digamos abuelo, a él no le gusta que le digan así. Dejemos el personaje de lado... ¿Sabés qué lindo que te digan abuelo?", preguntó el conductor a sus compañeros.

Luego del afectuoso saludo, Vignolo aprovechó la oportunidad para incomodar a su compañero y le consultó qué haría si su nieto fuese hincha de un equipo diferente al suyo. "Hablaría bien del abuelo si al nene lo deja elegir. ¿Qué pasa si te dice, no me llevás a la cancha de Huracán?", consultó con ironía.

Entonces, Leto respondió: "El padre es de Boca, hablé con el gerente y ya está cerrado para hacer socios". El reciente abuelo contó que su nieto se llama Lautaro Iván, nació con cuatro kilos a las 12.30 del mediodía y se encuentra en perfecto estado de salud.

Vignolo le preguntó al periodista las sensaciones de convertirse en abuelo en plena pandemia, ya que en estos tiempos no puede conocerlo personalmente y hay que conformarse con unas fotos o videollamadas.

"Por ahora lo conozco por foto y con un video que mandaron. Mi hija cuando se fue a internar estaba un poco caída porque no los puede ver nadie, solo el marido, lógicamente. Hasta el miércoles que salgan no se lo puede ir a visitar por el contexto de la pandemia", contó Leto, contento de que el nacimiento se produjo con normalidad.

Vignolo bromeó con su colega e imaginó un titular en los medios de comunicación: "Estoy feliz por ser abuelo, pero que me llame Roberto", expresó el conductor, remarcando la particularidad de que Leto podría renegar de su nuevo título. Seguidamente, el periodista subrayó categórico: "Me gustaría que me diga abu, nunca que me diga nono".

El conductor del programa aprovechó la situación para resaltar que los próximos encuentros por la Copa Libertadores serán especiales y únicos por el contexto de la pandemia: "Si ser abuelo hoy es tan particular, no pidamos al fútbol que sea diferente. Se tiene que jugar, con las situaciones que se van a presentar".