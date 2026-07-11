La picante apuesta entre las aerolíneas de Noruega e Inglaterra por el partido del Mundial: “¿Están nerviosos?”

Algunos días después de lo que fueron las victorias de Noruega e Inglaterra ante Brasil y México, respectivamente, las aerolíneas de cada uno de estos países ganadores decidieron hacer una picante apuesta que se hizo pública desde el primer momento. Con el objetivo de jugarse más que un lugar en semifinales del Mundial 2026, Norwegian Air llegó a un acuerdo con British Airways para que el perdedor tenga que utilizar el logo de la otra empresa a lo largo del domingo 12 de julio y encendieron la previa.

Todo comenzó con una repentina publicación de la aerolínea noruega en su cuenta de Instagram, donde compartieron un video de los festejos de la población de su país y agregaron: “British Airways, ¿están listos para poner en juego su logo?”. Además, en la publicación detallaron los pormenores de la apuesta, es decir que el perdedor del partido de cuartos de final deberá utilizar el logo de su competencia por 24 horas. Como respuesta, los ingleses señalaron: “No hagas apuestas que no puedes ganar”.

Norwegian Air decidió hacer una apuesta pública con British Airways

Luego de un par de días de espera, Norwegian Air confirmó que llegó a un acuerdo con British Airways para llevar adelante la apuesta e incluso realizaron una publicación en conjunto en Instagram. En el mismo, se pudo observar que las encargadas de las redes sociales de cada aerolínea intercambiaron pendrives con los logos y se dieron la mano. En el posteo, agregaron “El trato está cerrado” y los ingleses comentaron: “Hoy es el día, ¿están nerviosos?”.

Norwegian Air confirmó el acuerdo con British Airways

En último lugar, apenas horas antes del Noruega ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, desde la aerolínea noruega compartieron todo el detrás de escenas que llevó al acuerdo para “prestarse” los logos por 24 horas. En el mismo, se pudo observar que la encargada de las redes sociales de Norwegian Air viajó hasta Londres para reunirse con su par de British Airways.

Una vez que arribó al Reino Unido, se dirigió hasta la oficina central de la aerolínea inglesa y fue recibida por su colega, donde hubo banderas de ambos países y se dio el mencionado intercambio de pendrives con los logos. Para finalizar el video, Norwegian Air expresó: “Un apretón de manos que recordaremos. Gracias por recibirnos”.

Norwegian Air mostró el detrás de escenas de la apuesta con British Airways

Un partido que trae más riesgos que un logo

Las selecciones de Noruega e Inglaterra se disputarán la penúltima llave de cuartos de final del Mundial 2026, ya que la última será entre Argentina y Suiza, donde está en juego más que un lugar en las semifinales por esta apuesta de las aerolíneas de cada país.

Pero, en lo que respecta al fútbol en sí, hay muchos apercibidos con una amarilla y, en caso de recibir una más en este cruce, se perderán la hipotética semifinal. En el caso de Noruega, su único jugador es Antonio Nusa, mientras que Inglaterra sí corre un riesgo mucho más grande porque tiene a Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Nico O’Reilly y Marc Guéhi. Vale recordar que Jarell Quansah fue expulsado ante México y recibió dos fechas de suspensión, por lo que solo podría volver para la final o el partido del tercer puesto.