El pícaro ida y vuelta de Franco Colapinto con una fanática antes del GP de Austin que se volvió viral

Franco Colapinto es indiscutidamente el deportista argentino del momento. A sus 21 años se ganó el respeto y admiración de su escudería, Williams Racing, de los otros equipos, de referentes de la Fórmula 1 y por sobre todo, del público. Con su carisma, espontaneidad y sus habilidades en el auto, hizo que los ojos del mundo se posaran sobre él. Ahora se prepara para disputar su cuarta carrera, esta vez en el continente americano.

El domingo 20 de octubre Colapinto correrá en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputará en la ciudad de Austin, en Texas. Antes de arrancar con las prácticas, tuvo un momento para interactuar con los fans, sacarse fotos y firmar autógrafos. En ese contexto vivió una escena particular que no tardó en volverse viral. Una joven le preguntó cuál fue su primer auto y él tuvo una curiosa y pícara respuesta que no pasó inadvertida.

Franco Colapinto corrió en tres circuitos de la Fórmula 1: Monza, Bakú y Marina Bay (Foto: Instagram @williamsracing)

Franco Colapinto está listo para subirse a su Williams. Luego de pasar unos días en España, donde hizo un poco de shopping, fue a un casamiento y hasta estuvo de invitado en el conocido programa El hormiguero (Antena 3), se reunió con su equipo para continuar con su intenso entrenamiento físico para volver a la pista. Tras aterrizar en los Estados Unidos, dijo presente en el Fan Zone de su equipo en Austin, donde, además de la presentación de su merchandising oficial, charló con sus fans y hasta prometió intentar organizar un asado.

Entre todos los videos que se compartieron en redes sociales esta semana hubo uno que no pasó inadvertido. En las últimas horas, se viralizó en X un clip en el que se pudo ver a Colapinto en el paddock de la Fórmula 1 en Austin mientras una influencer lo entrevistaba. “¿Cuál fue tu primer auto?”, quiso saber ella. “No tengo auto, no tengo auto en la calle, no manejo”, aseguró el deportista.

Una influencer le preguntó a Franco Colapinto cuál fue su primer auto y el argentino tuvo una pícara respuesta (Foto: Captura de video / X)

Ante esta respuesta, ella insistió: “Tu carrera favorita...”. Pero, Franco volvió a la pregunta anterior y con picardía le dijo: “Si me pedís que te lleve te alquilo uno”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y los usuarios no pudieron evitar reír con su comentario. ¿Qué le respondió la joven? “Espero que lo alquiles”. Con esa frase terminó el video.

Cabe recordar que días atrás el piloto se viralizó por sus dichos en el programa juvenil Alta Voz (TV Pública). Allí reveló que no sabía estacionar: “Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre”. También contó que, en realidad, no le gustaba manejar en la calle. “Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras nada más. Acá (Buenos Aires) sí manejo porque tengo que moverme de un lado para el otro, pero allá (Europa) no. Me manejo con Uber”, indicó en aquel momento.

Luego de que se viralizaran las imágenes, el propio Colapinto se pronunció al respecto y aclaró que la entrevista era antigua y que ya sabía estacionar. “Hace cuatro meses en Imola (Italia) me consagré como mejor estacionador que piloto”, aseguró a través de sus redes sociales.

Este fin de semana, Colapinto correrá con Williams en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin Texas (Foto: Instagram @williamsracing)

Franco Colapinto se prepara para su cuarta carrera como piloto de Williams Racing. Este viernes 18 de octubre comienza la actividad del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. A parir de las 14.30 (hora argentina) se realizará la primera práctica y a las 18.30 la clasificación para la carrera sprint, la cual se correrá el sábado 19 a partir de las 15. Una vez finalizada, a las 19 se desarrollará la clasificación para la carrera final, la cual se disputará el domingo 20 a partir de las 16. El fin de semana de la Fórmula 1 se podrá seguir por la plataforma de streaming Disney +.

