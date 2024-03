Escuchar

El líder de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata Cristian “El Volador” Camilleri y otro hombre que estaría vinculado al exlíder de la barra de Estudiantes y dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de la seccional local, Iván “El General” Tobar, se enfrentaron a las piñas en pleno centro de la capital bonaerense.

Mientras los vehículos circulaban por la intersección de diagonal 74 y 45, los barras se enfrentaron a golpes y la violenta escena quedó registrada por los celulares de los testigos. En uno de los clips que circularon por X se escuchan las palabras del que grabó el video, quien exclamó: “Mano a mano, dale un poquito más, dale”. Según informaron medios locales, aparentemente habría estado acompañando a la persona que se enfrentó al exjefe de la barra de Gimnasia debido a que le dedicó palabras de aliento durante la pelea.

En las imágenes se ve como los hombres lanzan piñas al aire hasta que Camilleri recibe el primer golpe en la cara y cuando quiere defenderse cae al piso donde su contrincante aprovechó para seguir pegándole.

Minutos más tarde, Camilleri publicó un video en el que dio su versión de lo sucedido y acusó a su atacante de no subir el video entero en donde supuestamente quedó registrado el momento en que otro hombre lo ataca por detrás. “Acá estamos, hasta el mano a mano estaba de primera, la verdad te paraste de mano. Ya después cuando te caíste al piso y vino el otro de atrás a pegarme una patadita, eso es de cobarde, pero ustedes son así, desde chiquitos”, dijo “El Volador” en su descargo.

Y mientras se tocaba la cara, mostrando las heridas que le dejaron tras los golpes que recibió, aseguró: “Tira el video entero, no lo edites. Ahí vas a ver que lo que yo digo es verdad: vino de atrás el cobarde ese y me pegó una patada, pero no pasa nada, acá estoy”.

“Acordate que hay cámaras, después si otro baja el video verdaderamente va a quedar como un cobarde. Hasta el mano a mano te felicito porque fuiste legal, pero sabía que después iba a ser así, por eso no quería darle la espalda al otro”, sostuvo. Y cerró: “Son cobardes, son cobardes, es así”.

El ataque entre barrabravas de Colón que dejó un muerto

Los ataques entre barrabravas no tienen fin. El martes pasado cuando las dos facciones de la barrabrava de Colón de Santa Fe [”Los de siempre” y “La negrada”] se enfrentaron en una palea con armas de fuego. El hecho sucedió en horas de la tarde cuando una persona a bordo de una automóvil efectuó algunos disparos a plena luz del día y provocó la muerte de un joven de 20 años y la hospitalización de otros tres heridos de gravedad.

El violento ataque sucedió alrededor de las 17.30 en la manzana 11 del barrio Fonavi San Jerónimo ubicado detrás del estadio del Club Atlético Colón, en el momento en el que el atacante abrió fuego contra un grupo de personas desde un auto negro a través de una ventana. Según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de esa provincia a LA NACION, en principio se habla del conductor del vehículo sumado al que abría gatillado.

Luego del ataque los agresores escaparon en dirección a la villa Barrio Centenario. La zona pertenece a la barrabrava, disidente, conocida como “La negrada”, por lo que se cree que el ataque provino de “Los de siempre”.

