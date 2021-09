La pregunta de Mariano Closs que descolocó a Raúl Cascini

El conductor Mariano Closs no oculta en su programa las críticas a la dirigencia de Boca Juniors. Por ejemplo, cuando la delegación del equipo xeneize se vio involucrada en los incidentes que sucedieron en Brasil después de la serie ante Atlético Mineiro, indicó que “la chispa” de los incidentes “la prendió Cascini”.

Más adelante en el tiempo, el periodista cuestionó una actitud del “Mosquito” en “off”. Según el animador de ESPN, Cascini habló mal de su colega Fernando Gago frente a los periodistas que cubren la actualidad del club de la ribera.

Ahora, el periodista tuvo la oportunidad de entrevistar al exfutbolista en su programa “ESPN F12″, donde en una extensa conversación, le preguntó al dirigente acerca de la denuncia pública del jugador Sebastián Villa, quien enojado porque no fue transferido al exterior, se quejó que en Boca no le respondían los llamados.

“¿Atendés los teléfonos o no los atendés? De los otros lados dicen: no me atienden los teléfonos. ¿Quién tiene que atender los teléfonos de los clubes o los empresarios que vienen a buscar jugadores?”, le consultó Closs al entrevistado.

La pregunta incómoda de Mariano Closs a Raúl Cascini sobre Sebastián Villa

Descolocado, el exjugador le repreguntó a Closs si se refería “al tema de los representantes”, y el periodista respondió que según dicen desde el lado de Villa, no atienden el teléfono Bermúdez, Cascini o Delgado. “ Se ve que filtran, como que yo te llame y no me atendés ”, añadió.

Sin querer brindar muchos detalles, el dirigente replicó: “Sí atendemos, no vamos a entrar en eso finito, pero atendemos a todo el mundo. Si no, ¿cómo vinieron jugadores y se fueron jugadores?”.

Respaldo a Battaglia y los rumores sobre el Consejo

En otro orden de temas, Cascini aseguró que está “disfrutando del día a día” de su gestión en el predio de Ezeiza, y se mostró conforme porque “los resultados se están dando”.

En relación al desempeñó del nuevo entrenador Sebastián Battaglia, Cascini consideró que “está haciendo un muy bien trabajo” del que destacó la promoción de “muchos jóvenes”. “Él los conoce. Hace un año y medio que está trabajando en el club, así que creemos que va por un muy buen camino”, continuó.

A su vez, desmintió que, con Battaglia, Boca esté “mas cerca de lo que se pretende futbolísticamente” desde el club ya que con la administración de Miguel Russo se consiguieron logros “importantes”. “Se han ganado los campeonatos en los que ha participado, se llegó a la semifinal de Copa Libertadores, en la que jugamos ahora; le hemos ganado los dos partidos al Minero y lamentablemente quedamos afuera por circunstancias que todos sabemos”, continuó.

Al mismo tiempo, Cascini resaltó la importancia de sostener un plantel para poder armar un equipo, aún en el contexto económico difícil del país. “Eso creo que nos va a hacer mucho más fuertes”, contestó.

Por otra parte, el exjugador de Estudiantes e Independiente, entre otros equipos, negó que el Consejo Directivo de Fútbol le “arme el equipo” al director técnico de turno, por lo cual desestimó responder sobre la salida del equipo titular de Alan Varela. “Nosotros no ponemos ni sacamos a ningún jugador. (...) Podemos hablar dos horas de futbol como hablamos todos los días adentro del predio, pero después el que toma la decisión es el técnico”, concluyó.