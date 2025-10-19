La rebeldía de Colapinto: desoyó la orden de Alpine y pasó a Gasly en la penúltima vuelta

Franco Colapinto volvió a poner a prueba su temple en la Fórmula 1, aún a pesar de algo que queda en evidencia: su Alpine le genera más dolores de cabeza de los que debería.

Sin embargo, muy cerca de la caída de la bandera a cuadros, desoyó una orden que le hizo su equipo por radio (mantener la posición), y terminó 17º y adelante de su compañero Pierre Gasly, quien venía mucho más lento y eso retrasaba al pilarense.

“¿Mantener la posición? ¡Él viene más lento!“, respondió Colapinto antes de protagonizar un gran sobrepaso que enloqueció al francés, que buscó de todas las maneras posibles no dejarlo pasar.

¡COLAPINTO SUPERÓ A GASLY! En el cierre de la carrera, Franco sobrepasó a su compañero y finalizó 17º en Austin.



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5uGbdmVzbh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

El Gran Premio de Austin, 19º fecha del calendario, presentó para el piloto argentino un desafío de altísima exigencia, en un fin de semana donde la nueva jornada de Sprint castigó demasiado a la escudería francesa.

El pilarense largó desde el puesto 15° tras una clasificación en la que había mostrado destellos de competitividad, y rápidamente quedó claro que la carrera en el Circuito de las Américas no sería sencilla.

Colapinto hizo lo que pudo en Austin RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La largada en Austin fue limpia, sin toques. Sin embargo, Colapinto tuvo un inicio complicado: perdió dos posiciones y quedó 17°, obligado a trabajar desde atrás en un pelotón apretado y en constante movimiento. La recuperación comenzó pronto: en la primera vuelta logró superar a Esteban Ocon en la curva 12, un sobrepaso que no solo le permitió ascender al 16° lugar, sino también marcar la pauta de que aún con un auto inferior podía dar batalla.

Las primeras vueltas mostraron a un Colapinto concentrado en defender su lugar y en mantener ritmo frente a pilotos de mayor experiencia con autos mejores. En la segunda vuelta, Lance Stroll se acercó con peligro, presionando al máximo al argentino, quien por momentos se vio obligado a pisar el pianito para mantener la posición.

La carrera continuó con cambios y altibajos. En la sexta vuelta, Stroll intensificó su presión y Colapinto tuvo que esforzarse para contener al piloto de Aston Martin.

Entonces, la pista ofreció un respiro momentáneo: el abandono de Carlos Sainz, tras un toque con Kimi Antonelli que quedó último, provocó un virtual safety car, lo que benefició directamente a Colapinto, que ascendió al 14° puesto. Esa situación expuso una vez más cómo cualquier imponderable puede modificar los planes.

¡FRANCO NO PUDO! Colapinto aguantó hasta donde pudo, pero Stroll lo terminó superando en la curva 1.



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0t7jK9034p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Pero la alegría duró poco: en la décima vuelta el pilarense no pudo resistir el embate de Stroll y retrocedió al 15° lugar. La pérdida de posición no desmotivó al argentino: enseguida se enfocó en su nuevo objetivo: defenderse de la presión de Esteban Ocon, que con neumáticos duros buscó aprovechar cualquier mínima debilidad para ganar terreno.

¡Duelo de viejos compañeros! Albon le ganó la posición a Franco Colapinto.



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3D5NpIotT0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Colapinto, pese a no contar con el ritmo y el coche de los punteros, aguantó hasta donde pudo. E incluso se la hizo difícil a Alex Albon, cuando su ex compañero de Williams, quiso sobrepasarlo. Y más tarde dejó pasar a Antonelli, para seguir defendiendo su posición ante Ocon.

¡IMPOSIBLE RESISTIR! Franco Colapinto no logró sostener la posición y Antonelli lo superó.



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6OTCJ5WMmJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Pero cuando arrancó el show de los boxes, las ilusiones se derrumbaron: dos demoradas detenciones (con Gasly y con Colapinto) hundieron al argentino al puesto 19°, último tras el abandono de Sainz.

Después de 33 vueltas, el pilarense salió con neumáticos blandos gastados y encaró la parte final de la carrera demasiado cuesta arriba, como ocurrió con las últimas carreras.

Sin poderío en su motor, solo fue cuestión de terminar la carrera e ilusionarse con subir alguna posición, como sí ocurrió con el brasileño Gabriel Bortoleto.

Colapinto delante de Ocon, en un duelo entretenido desde la largada MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El desempeño del piloto argentino en Austin, más allá de los puestos finales, refleja una constante de su temporada: la combinación de talento natural y gestión inteligente de carrera, que choca de frente con la poca garantía que le da el auto, claramente el peor de toda la categoría.

La próxima carrera será el domingo próximo, cuando se corra el GP de México.