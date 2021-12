La reina del fútbol: quién es Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo que superó una devastadora tragedia

“Aunque no teníamos ninguna duda, ahora sí que lo podemos decir bien alto: eres la reina. Eres la reina del fútbol por cómo lo vives, porque es tu pasión y así nos lo haces ver”. Así la felicitaba a Alexia Putellas por haber recibido el Balón de Oro a mejor jugadora del mundo su compañera del FC Barcelona y de la selección española Patri Guijarro. La deportista catalana de 27 años hizo historia el pasado lunes al recibir el máximo reconocimiento -el mismo que le fue entregado, por séptima vez, a Lionel Messi- y su carrera parece no tener techo. En su discurso de la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París sorprendió al referirse a una tragedia personal que marcó un antes y un después en su vida.

El mundo entero conoció su mayor debilidad cuando, al recibir el galardón, dijo con la voz quebrada: “Si me permitís, quiero dedicarle... Voy a tratar de no emocionarme... Este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí, por quien hago todo. Espero que estés muy orgulloso de tu hija, allí donde estés, esto es para ti, papá”.

La primera vez que Alexia pisó ese estadio que hoy la ve brillar, el Camp Nou, fue con su padre y su abuelo, cuando fue a ver un derbi del Barça y el Espanyol. En su infancia ya llevaba la pasión por el fútbol en la sangre y se las ingeniaba por tener siempre una pelota cerca. Así se la veía, jugando en el patio del colegio con apenas seis o siete años. “Nunca me sentí desplazada. Eran los amigos del pueblo de toda la vida y contaban conmigo para todo. Siempre jugaba. Era la mujer mandona. En el patio hacía yo los equipos. O me tocaba elegir o me elegían la primera”, contó hace unos años a El País.

Tras corridas, gambetas, roces, caídas y seguramente muchos goles -esa marca registrada que la definiría más adelante en el deporte profesional-, Putellas volvía a su casa con las rodillas raspadas y golpeadas. Fue entonces cuando sus papás se dieron cuenta de que tenían que anotarla en fútbol, una decisión que definió su futuro. Primero intentaron inscribirla en el Barcelona, pero la dieron de baja porque habían eliminado, en ese entonces, algunas categorías inferiores y no tenían equipo. “Su padre me dijo que la dejara entrenar allí, pero yo les dije que se fueran a otro club, que tenía que jugar. Que ya volvería”, recordó Xavi Llorens, quien entrenaba a las futbolistas en la institución blaugrana, en diálogo con La Vanguardia.

Por eso, sus primeros pasos fueron finalmente a sus siete años en el Club Sabadell, donde le tocaba competir con chicas de 13 porque no había ninguna de su edad. Muchas veces tenía que ver los partidos desde el banco de suplentes y con la arena que sobraba de la cancha construía castillos, casi como una premonición: dos décadas después, la llamarían “la reina” del fútbol.

En una entrevista reciente con Mundo deportivo, Merche Romero, la presidenta del Sabadell cuando la catalana llegó al club, describió: “La tía de Alexia la trajo en moto cuando tendría unos siete años para que la viera jugar y desde ese momento me di cuenta que tenía algo, que era especial, era diferente”. Asimismo, expresó: “Solo con la manera que colocaba el balón al tirar las faltas se veía que valdría mucho”.

Sus padres y su hermana menor, Alba, la acompañaban cada vez que tenía que jugar. Afortunadamente, tuvo una familia que la apoyó desde el primer momento. El siguiente paso de Alexia fue sumarse a las inferiores del Espanyol, un club que si bien era -y es- el máximo competidor del equipo del que ella era hincha, el Barça, era el único que podía recibirla en ese momento.

Allí debutó como jugadora profesional en Primera en la temporada 2010/2011, con 16 años, y disputó la final de la Copa de la Reina contra las culés, pero éstas se quedaron con el campeonato. Si Putellas hubiera sabido entonces la cantidad de títulos que acumularía después con ese rival, probablemente le habría dolido menos la derrota.

A su carrera le siguió un breve pero destacable paso por el Levante, donde recibió la noticia más triste: la de la muerte de su papá. Tenía 18 años y un futuro prometedor cuando su mayor admirador falleció después de padecer una dura enfermedad en el Hospital La Fe, de Valencia. Su decisión de jugar en ese club había sido, en parte, porque él podía tratarse en ese establecimiento de salud.

“Lo afrontó con mucha fortaleza, se refugió en el fútbol”, comentó a La Vanguardia Ruth García, quien fuera su compañera en el equipo valenciano. En la ceremonia de premiación del Balón de Oro, su mamá comentó lo mismo acerca de la pérdida que sufrió: “Alexia se encerró en el fútbol, fue su escape”.

El camino de la gloria blaugrana

Su despedida del Levante significó todo un golpe para el club. Así lo señaló su entrenador de entonces, Antonio Contreras, quien al mismo tiempo entendió que Putellas necesitaba ir a un club “más importante” para potenciar su carrera. “Un día antes de un partido, en la charla del hotel, había en la calle un anuncio de un canal de televisión con Messi como protagonista. Les dije que tenían que trabajar porque un día una de ellas sería la del anuncio en la calle, y que creía que por condiciones Alexia sería la elegida. Y así ha ocurrido”, relató al medio español Mundo deportivo.

Putellas es ídola del Barcelona por todo lo que logró en el club Instagram @alexiaps94

Por otro lado, Llorens dijo que, en un principio, cuando murió su padre, la mediocampista quiso dejar el deporte. En ese tiempo, él le aseguró que “en el Barcelona tenía un club esperándola”. “Fui a Mollet y me reuní con ella en el bar que hay al lado de su casa. ‘¿Seguro que me queréis?’, me preguntó. Porque antes era más insegura que ahora”, reveló el actual entrenador de la Selección femenina de Cataluña.

Y así fue como, a partir de julio de 2012, el Blaugrana pudo empezar a disfrutar del talento de la excepcional jugadora. A pesar de que estaba en el equipo de sus sueños, Putellas no se olvidó de los que fue dejando en el camino. Así lo ejemplificó Contreras: “Ya como jugadora del Barça pidió un día libre para venir a Valencia a conocer a mi hijo recién nacido y comer conmigo y mi mujer. Eso no lo hacen muchas y denota una gran personalidad. Y cogió a mi hijo en brazos, que no se lo habría dejado coger a cualquiera, pero ella era especial”.

Alexia era especial en muchos sentidos, sobre todo en su pasión. Su primer técnico culé, ese que también entrenó a Lionel en las inferiores del Barcelona, manifestó que “la veías jugar y era diferente. Unas destacaban por su físico, otras por su calidad, pero ella era diferente”.

A la futbolista de Mollet del Vallès le vinieron grandes años de gloria con la camiseta del conjunto catalán, una que vistió en más de 300 ocasiones y con la que marcó 150 goles. Como convocada a las selecciones juveniles de España, también logró importantes hazañas, como ser campeona con la sub-17 en la Eurocopa 2010/2011. Además, participó con el seleccionado mayor de los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019.

Putellas es muy importante para el Barça femenino porque ahí ganó la primera Champions League en la historia del club. También consiguió cinco Ligas, seis Copas de la Reina y una Supercopa. Pero su última temporada en el conjunto catalán fue la más espectacular, porque alcanzó el triplete: Liga, Copa y Champions. En esa etapa, la capitana repartió alrededor de 30 goles y 20 asistencias y fue destacada como mejor volante de Europa, MVP del torneo local y jugadora UEFA de 2020/2021.

Con menos de 30 años y una zurda mágica, Alexia fue destacada como la mejor jugadora del mundo con el Balón de Oro en la noche en que Messi recibió ese premio en la categoría masculina. Fue la tercera mujer y la primera española de la historia en obtener este reconocimiento, mientras que su país no se llevaba el galardón desde 1960, cuando el futbolista Luis Suárez lo hizo también como jugador del Barcelona.

Al día siguiente, Putellas se despertó en Sevilla, donde concentraba con La Roja para jugar contra Escocia en las clasificaciones al Mundial. Esa mañana le mandó un mensaje a su mamá, que decía: “Mami, ¿estás bien? Te quiero”. “Estoy muy bien. Que tengas un buen día, te quiero”, le respondió ella, según contó a La Vanguardia, horas después de convertirse, oficialmente, en la madre de la reina del fútbol a ojos del mundo.