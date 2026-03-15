La respuesta del Chiqui Tapia contra la UEFA tras la suspensión de la Finalissima
La entidad apuntó contra el órgano rector de fútbol europeo por la falta de acuerdo
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La AFA emitió un duro comunicado tras la suspensión definitiva de la Finalissima entre la Argentina y España. La entidad subrayó que la principal traba radicó en la imposibilidad de acordar una fecha viable con la UEFA, luego de que la Selección aceptara trasladar el duelo a Italia, pero bajo la condición de postergarlo apenas cuatro días respecto de la propuesta original.
“Desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva”, señaló Tapia en x, marcando una distancia frente a la intención inicial de disputar el encuentro en Madrid
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