La revolución de la liviandad: Haaland demuestra que se puede ser un fuera de serie sin perder la sonrisa

En un ecosistema futbolístico marcado por la tensión extrema, los protocolos estrictos y la solemnidad que rodea a las grandes figuras, Erling Braut Haaland irrumpió en el Mundial 2026 con una receta distinta: la despreocupación como bandera. El delantero de Manchester City, quien regresó a Noruega a la escena mundialista tras 28 años de ausencia, no solo domina las estadísticas con cinco goles en el certamen, sino que captó la atención global por su particular manera de gestionar la presión.

Haaland llegó al Mundial 2026 con un objetivo muy claro: disfrutar el torneo Instagram (@erling)

Desde su debut frente a Irak, donde mostró en su camiseta el apellido de su madre, Braut, en un gesto que rinde homenaje a sus raíces familiares, Haaland transitó el torneo con una naturalidad inusual. Esta actitud quedó expuesta con claridad en la fase de grupos, cuando, ante la inminencia de un duelo contra Francia, declaró ante las cámaras de la televisión internacional con una indiferencia que descolocó a más de un analista. “No me importa mucho. Probablemente van a ganar el torneo”, afirmó ante el micrófono de Fox Sports. Para el goleador, cuyo registro de 60 tantos en 53 partidos internacionales lo sitúa como un fenómeno de época, la complejidad del rival parece ser un factor secundario frente al disfrute de haber alcanzado las instancias decisivas con su seleccionado.

La sorpresiva respuesta de Haaland sobre el duelo ante Francia

Esa misma liviandad se manifestó en la previa del cruce de octavos de final contra Brasil, un partido catalogado como uno de los mejores en la Copa del Mundo actual. Mientras el capitán noruego Martin Odegaard apeló a la épica y a los sueños durante la zona mixta en Dallas, Haaland prefirió una respuesta realista pero carente de angustia. “No va a ser fácil, no sé si vamos a lograrlo. Nos hemos preparado mucho y seguimos preparados”, sostuvo, con lo que evitó caer en la trampa de los discursos grandilocuentes.

A su vez, dejó una frase divertida tras el triunfo 2-1 ante Costa de Marfil, donde él convirtió el gol decisivo a los 86 minutos: “La verdad, estaba agotado. Pensé ‘no tengo ganas de jugar un alargue, así que tengo que hacer un gol’”.

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Haaland y el disfrute del Mundial 2026

Poco después del triunfo ante Costa de Marfil, el jugador fue visto en sus redes sociales con un look de cowboy, con botas y sombrero tejanos, lo que transformó la antesala de un choque de alta tensión en un episodio anecdótico, casi festivo, que cautiva a los hinchas de todo el mundo.

Haaland utiliza mucho sus redes sociales durante las competencias, lo que genera un vínculo cercano con los hinchas Instagram (@erling)

La figura de Haaland es, en esencia, un puente entre el rendimiento implacable de un profesional de élite y el carácter desenfadado de un joven que reconoce lo que este proceso significa para su país. “Es conmovedor. Es simplemente ser feliz. Es un viaje que da ganas de vomitar”, confesó el delantero en una declaración que refleja su honestidad brutal al describir la intensidad emocional que rodea el retorno de Noruega a la cita máxima del fútbol.

La revolución de la liviandad: Haaland demuestra que se puede ser un fuera de serie sin perder la sonrisa Instagram (@erling)

Para el atacante, su rol trasciende la tabla de goleadores donde compite palmo a palmo con Messi y Mbappé, se trata de una responsabilidad histórica que, lejos de abrumarlo, parece potenciar su capacidad de juego.

Esta “revolución de la liviandad” que encabeza el nórdico no es casual, sino que mientras otros jugadores se encierran en la introspección técnica, él se permite disfrutar de la comunión con los hinchas, donde participa del ya icónico “remo vikingo” junto a sus compañeros tras cada victoria, una celebración que se convirtió en una postal ineludible del Mundial 2026. Incluso, celebró que desde la selección mexicana les copiaran ese festejo.

Haaland se permite reír a través de sus redes y en pleno Mundial

A pesar de que él mismo considera que las posibilidades reales de eliminar a Brasil son “muy pocas”, esa misma sinceridad es la que construye su personalidad. Haaland es, en definitiva, la contracara de la presión excesiva: un fuera de serie que, mientras rompe redes con la precisión de una máquina, se permite sonreír ante la magnitud del escenario global. Con el estadio de Nueva York-Nueva Jersey como próximo destino, el delantero se prepara para un domingo que promete ser épico, siempre con esa sonrisa que, lejos de quitarle profesionalismo, se convirtió en su marca registrada ante el mundo.