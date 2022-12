La selección argentina sobrevoló Buenos Aires en un helicóptero y estallaron los memes

escuchar

Apenas unos minutos antes de que el reloj marcara las tres de la mañana, Lionel Messi y el resto de la selección pisaron suelo argentino tras consagrarse como campeones del mundo. Al descender del avión, se encontraron con una multitudinaria recepción ya que, desde varias horas antes, miles de hinchas se concentraron en Ezeiza para ver llegar al plantel.

Llegada de los Campeones del mundo Qatar 2022, con la copa del Mundo; Lionel Messi, Scaloni y plantel completo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Pero la cálida recibida fue tan solo el comienzo. A lo largo del día, millones de argentinos tomaron las calles para poder celebrar y ver pasar a los jugadores en una caravana. Sin embargo, la vuelta se vio interrumpida por la cantidad de gente y fue finalizada en helicóptero. En cuestión de minutos, las redes sociales se vieron inundadas no solo por las fotos y videos del festejo, sino también por cientos de memes sobre el caótico recorrido y el inesperado final aéreo.

Luego de horas llenas de expectativas y emociones acumuladas, la selección llegó a la Argentina con la Copa del Mundo. En Ezeiza, los jugadores cambiaron el avión por el colectivo descapotado que los llevó hasta el predio de la AFA, trayecto que realizaron en compañía de la gente que caminaba junto a ellos mientras cantaba y arengaba. Una vez allí, descansaron hasta el mediodía, cuando volvieron a salir para realizar el recorrido que los llevaría por el centro porteño.

La selección argentina fue recibida por millones de argentinos Ricardo Pristupluk - La Nacion

Originalmente, el micro tomaría camino por la Riccheri, la autopista Dellepiane y la autopista 25 de mayo para llegar hasta la avenida 9 de julio. Después, iría por la avenida del Libertador y Figueroa Alcorta. Y finalmente, regresaría al sitio deportivo por la avenida General Paz.

No obstante, las calles de la Ciudad colapsaron debido a las 4 millones de personas que fueron al encuentro de los campeones y, en medio de la vorágine, estos se vieron obligados a cambiar el recorrido en varias oportunidades hasta que, pasadas cuatro horas, anunciaron que la vuelta se finalizaría en helicóptero.

Los helicópteros que sobrevolaron la ciudad con los jugadores de la selección Fabián Marelli - LA NACIÓN

Poco antes de las 16 hs, Chiqui Tapia informó a través de su cuenta de Twitter que no podrían cumplir su objetivo de llegar al Obelisco. “No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena”, escribió el presidente de la AFA.

La selección finalizó la caravana en helicóptero y estallaron los memes

Minutos más tarde, fue Gabriela Cerruti quien se pronunció al respecto y dijo: “Los campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración”.

Al mismo tiempo que los medios transmitían las imágenes del equipo dirigido por Lionel Scaloni sobrevolando los barrios porteños, los usuarios de las redes acudieron a Twitter para comentar y bromear sobre la situación. Mientras algunos vieron con malos ojos la secuencia y lo criticaron duramente, la mayoría aplaudió la alegría absoluta que invadió al pueblo argentino a lo largo de las últimas jornadas utilizando el idioma propio de la comunidad de la plataforma del pajarito: los memes.

Finalizada la caravana de forma aérea, los jugadores ya se encuentran nuevamente en el predio de la AFA, pero las calles continúan vestidas de fiesta a medida que los millones que salieron a recibir a la selección siguen con las celebraciones correspondientes al triunfo.

