La importante donación que hizo Pep Guardiola a una ONG

La suntuosa donación que hizo Pep Guardiola a una ONG Fuente: Reuters - Crédito: Paul Ellis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 11:46

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró este sábado durante el partido de su equipo ante Newcastle con un buzo de la ONG Open Arms, que tiene como propósito rescatar a los migrantes que intentan cruzar al territorio español por "conflictos bélicos, persecución o pobreza".

Según reveló el fundador de Open Arms en 2018, Guardiola le donó a esta organización oriunda de Cataluña 150.000 euros para sostener al principal barco de la ONG, que había sido incautado por las autoridades italianas por amarrar en el puerto siciliano de Pozzallo con 218 inmigrantes a bordo.

No es la primera vez que el ex director técnico de Barcelona utiliza este atuendo para divulgar la organización humanitaria y sin fines de lucro, aunque en esta ocasión, no fue hasta la conferencia de prensa posterior al partido que se hizo visible el buzo que llevaba Pep, porque antes vestía un piloto que lo cubría de la copiosa lluvia que cayó sobre Manchester el sábado por la tarde.

Pep Guardiola, en conferencia de prensa, con su buzo de Open Arms Crédito: Captura

La ONG protege "las vidas de las personas abandonadas en aguas internacionales que huyen de conflictos bélicos, persecución o pobreza", y colabora "en tierra firme con equipos sanitarios, y de investigación en primera línea para afrontar emergencias sanitarias o de cualquier otro tipo que precisen respuesta inmediata".

Según explica en su página web, "tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 se intensificaron rutas ya existentes más largas y arriesgadas en el Mediterráneo Central" por parte de los "refugiados", migrantes provenientes en su mayoría de países del norte de África.

"Este trayecto es mucho más largo (...), por lo que el número de muertes en esta zona crítica es cada vez más alto", concluye la organización en su sitio oficial.