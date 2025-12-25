Old Trafford concentra la única y cuestionada atención en el tradicional Boxing Day

Como cada 26 de diciembre, la pelota rueda en el fútbol inglés, aunque este año de manera casi simbólica, con el Manchester United-Newcastle, apertura de la 18ª jornada de la Premier League, como único partido.

El famoso Boxing Day del día después de Navidad se concentrará por lo tanto en esos 90 minutos en Old Trafford ya que la liga inglesa prefirió programar siete encuentros de la jornada el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

“La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado”, avanzaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

El partido elegido pondrá frente a frente a dos formaciones, Manchester United (7º) y Newcastle (11º), que están luchando por acercarse a la pelea de los puestos altos.

Están a tres y seis puntos respectivamente del cuarto lugar del Chelsea, el último de los equipos de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

El capitán portugués del United, Bruno Fernandes, lesionado el pasado fin de semana, está de baja en principio para “algunos partidos” y será el gran ausente de la velada exclusiva.

Lo que abrió un profundo debate en redes y en la vida habitual. La gente está en llamas y los medios van al ataque. No solo dentro de Inglaterra: el prestigioso L’Equipe también tomó nota de la incómoda situación.

“La reducción del Boxing Day a un solo partido desata la ira entre los aficionados: “La Premier League está en un estado lamentable de prioridades pervertidas”, reza el título del medio francés. Y se extiende con datos y testimonios reveladores.

El texto es elocuente. Empieza así:

“Por primera vez en cuarenta y tres años, solo un partido de la Premier League está programado para el 26 de diciembre, lo que ha provocado enojo e incomprensión entre los fanáticos de los clubes ingleses.

¿Acaso la Premier League ya no es la isla que cultiva su independencia y atesora sus tradiciones? Un solo partido, el Manchester United contra el Newcastle, programado para el 26 de diciembre, y el resto para los dos días siguientes: es la primera vez desde 1982 que el calendario del Boxing Day ha sido tan escueto. La liga inglesa justificó su decisión el 31 de octubre, alegando un calendario más congestionado por las competiciones europeas y la apremiante necesidad de ampliar los periodos de descanso de los jugadores de élite.

Pero el festín navideño, que miles de aficionados digirieron tirados en sus sofás frente al televisor cuando no pudieron ir al estadio a animar a su equipo, podría no ser tan fácil de aceptar este año. “Como en años anteriores, y de acuerdo con nuestro compromiso con los clubes, se han tomado medidas especiales para permitir un intervalo más largo entre los partidos disputados durante el período festivo”, insiste el comunicado publicado por la Premier League.

La expansión de las competiciones de la UEFA provocó que el año pasado se eliminaran las repeticiones de la FA Cup (los míticos “replays”), una medida que resultó enormemente polémica dada la pérdida de dinero a través de la cobertura televisiva y la venta de entradas para los equipos que compiten en categorías menores.

“Es triste”, insiste LÉquipe, a través de una cita de Arsène Wenger, que dirigió al Arsenal durante 19 partidos del Boxing Day. “Me encantaba la emoción nacional en esa época del año. La afición podría verlo como una traición”. El ex entrenador de los Gunners tiene razón. Esta decisión le dio un dolor de cabeza a Greg Mitchell, fundador de la hinchada del Nottingham Forest “Forza Garibaldi”. Está furioso ante semejante desafío: “La Premier League está en un estado lamentable de prioridades pervertidas. Le importan menos los aficionados que asisten a los partidos que las empresas de todo el mundo que compran más derechos de televisión: es un negocio. Un negocio codicioso”.

Años atrás, Pep Guardiola llegó a decir que el calendario de Navidad “va a matar a los jugadores”.

Y fue más allá: “Lo que todos vieron en las últimas semanas es cuántas lesiones tienen los jugadores. Vamos a matarlos... Los jefes necesitan reflexionar: no es normal jugar el 31 de diciembre y el 2 de enero. Sé que el espectáculo debe continuar. No protegemos a los jugadores y todos están aquí por los jugadores, no por los entrenadores ni las conferencias de prensa, o cualquier otra persona. Aquí en Inglaterra no protegen a los jugadores y eso es un gran error. Se debe buscar la calidad o no la cantidad”, sostuvo, en una mirada crítica que excede el Boxind Day. Se trata del calendario.

“Se puede jugar cada tres, cuatro o cinco días, pero no cada dos días. No estoy diciendo cambiar el Boxing Day... Pero solo hay que ver cuántos jugadores tienen lesiones musculares”, advertía, años atrás.

La Premier League le dio la razón. Y la gente (y los medios especializados) están envueltos en cólera.

La última muestra: los partidos del Boxing Day 2024

Jueves 26 de diciembre

9:30 horas | Manchester City vs. Everton

12:00 horas | Bournemouth vs. Crystal Palace

12:00 horas | Chelsea vs. Fulham

12:00 horas | Newcastle vs. Aston Villa

12:00 horas | Nottingham Forest vs. Tottenham

12:00 horas | Southampton vs. West Ham

14:30 horas | Wolverhampton vs. Manchester United

17:00 horas | Liverpool vs. Leicester