El jueves, La Bombonera fue sede del clásico del Río de la Plata: Argentina y Uruguay se enfrentaron en una nueva fecha de Eliminatorias de cara al Mundial de 2026. Fue un partido muy picante, con muchos cruces, agarrones y momentos de extrema tensión. En el primer tiempo, Rodrigo De Paul tuvo un fuerte enfrentamiento con el uruguayo Manuel Ugarte, quien le hizo un gesto obsceno con las manos que pudo verse durante en la transmisión. Ya en zona mixta, luego de que el conjunto de Marcelo Bielsa se impusiera en el marcador, el jugador del Atlético de Madrid fue consultado por esta ofensa que recibió y, fiel a su estilo, no se quedó callado.

Los partidos entre Uruguay y la Argentina tienen la costumbre de ser picantes, y el del jueves no fue la excepción. A los 19 minutos del segundo tiempo, Cristian ‘Cuti’ Romero y Maximiliano Araújo se cruzaron en un lateral y la situación empezó a acalorarse. Rápidamente, se sumaron varios jugadores, incluido Lionel Messi, quien se mostró extremadamente molesto y se enfrentó con Mathías Olivera.

Si bien el juego se reanudó, la tensión no cesó. Dos minutos después, Manuel Ugarte le cometió una falta a “La Pulga” cerca del área chica, concediéndole un tiro libre al conjunto de Lionel Scaloni. Entre la tensión, el malestar y la presión, los jugadores volvieron a enfrentarse. En su rol ya característico, Rodrigo De Paul salió en defensa del capitán y tuvo un tenso momento con Ugarte. A pesar de que sus respectivos compañeros intervinieron para separarlos, el mediocampista uruguayo le hizo un obsceno gesto con las manos al argentino, que no solo fue visto por él, sino por todos los que estaban mirando el partido a través de la pantalla.

Con dos goles, uno de Ronald Araújo y otro de Darwin Núñez, la selección uruguaya rompió la racha ganadora de la Argentina y se quedó con los tres puntos. Cuando finalizó el partido y ya en la zona mixta, el jugador del Atlético de Madrid fue consultado por el gesto que le hizo el joven delantero uruguayo. Fiel a su estilo, De Paul respondió y dejó en claro los tantos. “Para mí es una bol***s. Queda adentro de la cancha, no pasa nada. A mí me gusta hablar de fútbol”, expresó.

En esta misma línea, el campeón del mundo reflexionó: “Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil porque a veces el futbol es injusto; queda lo último y nosotros tenemos que cuidar todo lo que logramos, todo el respeto que hemos ganado en todo este tiempo. Así que, se hace adentro de la cancha y nada más”.

Si bien Rodrigo dejó en claro que lo que pasa en la cancha queda adentro de la cancha, no fue el único que hizo mención al fuerte momento que se vivió durante el partido. El propio Lionel Messi se pronunció al respecto, pero no se lo tomó de la mejor manera. “Es normal. Esta clase de partidos, Eliminatorias... Contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso. La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tiene que aprender un poquito”, sentenció.

La selección argentina volverá a calzarse la camiseta con las tres estrellas el martes 21 a las 21.30 horas. ¿Dónde? Nada más y nada menos que en el Estadio Maracaná, donde salió campeón de la Copa América 2021. “La Scaloneta” jugará su último partido de Eliminatorias de este año ante la selección de Brasil e irá en busca de sumar tres puntos más.