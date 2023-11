escuchar

Lionel Messi llegó a la Argentina para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y Brasil, en lo que prometen ser dos partidos destacados para la agenda deportiva. Como sucede en este tipo de circunstancias, el arribo del jugador del Inter Miami provoca un despliegue especial al ser una estrella de orden mundial.

A bordo de su avión privado, el astro argentino llegó en horas de la mañana de este domingo y bajó las escalinatas ante la atenta mirada de los tripulantes de cabina, como así también de su equipo de seguridad privada, sumado a los medios de comunicación que no quisieron perderse ningún detalle de las últimas convocatorias de Leo al combinado nacional.

Al llegar al aeropuerto, las miradas estuvieron puestas en el último ganador del Balón de Oro, quien llevó consigo una remera peculiar de color negro con la leyenda: “In the name of Palm Angels”, la cual trajo curiosidad en los fanáticos al tener una mano que levantaba tres dedos (la asociación directa con la obtención de la tercera estrella).

En consecuencia, como todo lo que rodea al mundo Messi, se rastreó de qué origen es esa vestimenta y la misma es comercializada por la página Farfetch, una empresa nacida en España que vende sus productos a todo el mundo desde su página de internet.

La remera que usó Leo Messi para llegar al país y su valor en el mercado

Como sucede en estos casos, la utilización de esta remera en el cuerpo de una figura mundial como es el argentino hace que su valor suba considerablemente, como ocurrió anteriormente cuando Leo usó una camisa verde de la marca Gucci en una fiesta de fin de año. Particularmente este outfit del rosarino cuesta, según la página, 655 dólares, lo que equivale a 590 mil pesos argentinos.

Tras su llegada a suelo argentino, se aguarda que el 10 pueda compartir unos momentos en familia junto a sus seres queridos en Rosario, para sí luego sumarse al resto de los integrantes del plantel de la albiceleste que irán arribando con el correr de las horas, tras cumplir con sus compromisos deportivos con sus clubes de origen.

"Feliz de volver siempre", la palabra de Leo Messi al llegar al país

A su vez, en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 492 millones de seguidores, el delantero de 36 años volvió a remarcar su compromiso con el seleccionado nacional y dejó marcado a flor de piel la satisfacción de conformar, nuevamente, una nómina de convocados para las Eliminatorias: “Feliz por volver siempre”, añadió Leo en una foto con su valija en mano y la sonrisa que delata el gran momento que vive actualmente.

Messi festejó en los Estados Unidos la obtención de su octavo Balón de Oro

Además de ser ovacionado en la Argentina, Lionel Messi también mantiene una gran reputación en los Estados Unidos, donde llegó para revolucionar un deporte que no es tan popular por esas latitudes. Así fue que antes de tomar un avión para suelo argentino, el ‘10′ disputó un amistoso con el Inter Miami y agradeció a los presentes por el cariño brindado.

Con el Balón de Oro en sus manos, Messi dejó unas gratificantes palabras: “Gracias por estar acá. Es muy hermoso compartir el Balón de Oro con ustedes. Me parece que hace un montón de tiempo que estoy acá con ustedes. Quiero agradecerles a todos el trato; hubo muchísimo cariño. Me siento muy cómodo. Hay muchos latinos en esta ciudad, me hacen sentirme muy bien”, contó.

Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro y lo compartió con los fanáticos del Inter Miami X: @InterMiamiCF

Por último, dejó un mensaje esperanzador para el público del Inter que aguarda crecer futbolísticamente e institucionalmente con el rosarino como capitán: “Conseguimos el primer título para el club, algo muy importante, sobre todo pensando en el año que viene. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando títulos. El año que viene tenemos cosas importantes. Vamos a disfrutarlo mucho. Ese es mi deseo”, cerró.