La teoría conspirativa viral que asegura que el campeón del Mundial ya está decidido

A medida que el mundo futbolístico pone la mirada en el Mundial 2026, las redes sociales dieron lugar a una serie de especulaciones que trascienden el análisis deportivo tradicional. En esta oportunidad, una teoría conspirativa que gana tracción en plataformas como TikTok sugiere que el ganador de la Copa del Mundo no se define únicamente por el rendimiento en el campo de juego, sino que su identidad ya estaría prefigurada en la identidad visual de cada edición del torneo. Según esta premisa, las paletas de colores asignadas a cada competición funcionan como un presagio directo de la equipación del equipo que finalmente levantará el trofeo.

El argumento central se apoya en una lectura retrospectiva de los últimos certámenes globales. En lo que respecta a Qatar 2022, la teoría señala que el esquema cromático oficial, compuesto por dos tonalidades de azul, un amarillo dorado y un tono burdeos, guarda una correspondencia directa con la selección argentina. Los defensores de esta idea argumentan que el azul claro remite a la camiseta de la albiceleste, mientras que el amarillo dorado y el burdeos encuentran su justificación en los detalles del escudo nacional y el sol de la bandera, elementos que, según afirman, se alinean con la victoria de Lionel Messi y sus compañeros en tierras cataríes.

El éxito de la selección argentina en Qatar 2022 es parte de esta teoría Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Al aplicar este mismo filtro a Rusia 2018, el análisis se vuelve más difuso. La paleta utilizada en aquella ocasión incluía tonos oscuros de azul, negro, rojo y un amarillo cremoso. Si bien los entusiastas de la teoría sostienen que estos colores reflejan la identidad de la Francia campeona, existen voces críticas que señalan una mayor similitud con la bandera y la vestimenta de Bélgica, equipo que finalizó en la tercera posición. De igual manera, el caso de Brasil 2014, caracterizado por una paleta vibrante de amarillos, verdes, rojos y naranjas, se presenta como el ejemplo más atípico. En este caso, la relación con Alemania, vencedora de aquella edición, requiere una interpretación forzada que busca encontrar coincidencias entre los colores oficiales y la vestimenta alternativa del equipo germano.

A pesar de las inconsistencias en los antecedentes, la expectativa se traslada ahora hacia el Mundial de 2026. Con la revelación de la paleta de colores para la presente cita mundialista, las redes sociales ya comenzaron a lanzar sus propias predicciones. Si bien la combinación de rojo, blanco y verde evoca inicialmente la bandera de Estados Unidos, uno de los países anfitriones, la teoría conspirativa vira hacia Portugal. Según este enfoque, la presencia de escudos azules en el blasón portugués sería el detalle definitivo para sostener que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo es el principal candidato, sumándose esta especulación a los diversos rumores de internet, entre los que incluso circulan teorías basadas en episodios de Los Simpson que habrían anticipado un enfrentamiento final con México.

Cristiano Ronaldo podrá cumplir su sueño de ser campeón del mundo con Portugal a los 41 años, según la teoría conspirativa IA

Más allá de estas conjeturas, el entorno deportivo permanece enfocado en los pronósticos tradicionales. Mientras las casas de apuestas colocan a potencias como Francia, España y Argentina entre los favoritos, diversos especialistas ofrecen sus propias visiones, desde matemáticos que apuestan por los Países Bajos hasta académicos que proyectan la revalidación del título argentino. Por el momento, la validez de estos vaticinios, junto a la teoría de los colores, solo encontrará una resolución definitiva cuando el árbitro finalice el encuentro decisivo el próximo domingo 19 de julio de 2026.