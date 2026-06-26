La estrella de 30 años que se retiró de su selección tras quedar eliminado del Mundial 2026

Mientras Lionel Messi sigue como la principal figura de la selección argentina a sus 39 años, otros futbolistas no tienen una vigencia tan larga y optan por decir adiós mucho antes. En este caso, Patrik Schick decidió colgar los botines de República Checa a sus 30 años, una edad muy joven para el fútbol, por lo que la noticia no tardó en viralizarse en redes sociales tras la eliminación del Mundial 2026.

Patrik Schick llegó al Mundial 2026 como la máxima figura de República Checa Instagram (@p_schicky)

A través de su cuenta de Instagram, Schick realizó su despedida oficial con un carrete de imágenes desde su debut hasta la actualidad, algo que acompañó con una extensa carta. En un primer lugar, confirmó la noticia: “Hoy finaliza mi etapa en la selección nacional. Esta decisión no es impulsiva ni repentina. Es una idea que he llevado dentro de mi durante mucho tiempo y sobre la que he reflexionado durante mucho tiempo”.

Con esto, evidenció que su adiós no surge a raíz de la sorpresiva eliminación en el grupo con México, Corea del Sur y Sudáfrica, sino que ya sabía que iba a ser su última cita con Chequia. “Ha sido un camino lleno de emociones, alegrías, decepciones, victorias y momentos difíciles. Siempre he intentado dar lo mejor de mí a la selección y representar a mi país de la mejor manera posible”, continuó el delantero de Bayer Leverkusen.

Patrik Schick eligió iniciar su carrete de imágenes con una junto a Tomáš Rosický, uno de los grandes ídolos checos Instagram (@p_schicky)

Luego, hizo mención al pésimo desempeño de República Checa en el Mundial 2026: “Me voy orgulloso de lo que he logrado con la camiseta de la selección. Pero al mismo tiempo, con la sensación de que el fútbol checo tiene mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años. Debemos afrontar la realidad y cambiar algunas cosas que no han funcionado a largo plazo”.

Patrik Schick no convirtió ni asistió en el Mundial 2026, uno de los principales motivos de la temprana eliminación Mike Stewart - AP

“No digo esto por enfado ni decepción. Lo digo porque me importa el fútbol checo. Gracias a todos los aficionados, compañeros y personas que me han apoyado durante todo este tiempo. Fue un honor vestir la camiseta de la selección checa”, concluyó Schick.

Patrik Schick se despidió de la selección checa con un sentido mensaje Captura Instagram (@p_schicky)

Entre los comentarios, se destacaron su club actual Bayer Leverkusen, su compañero de equipo Lucas Vázquez, el lateral derecho titular de la selección checa Vladimír Coufal, y los tenistas checos Jakub Menšík y Jiří Lehečka. Además, hubo muchos seguidores de su país de origen que se lamentaron por este adiós repentino, ya que creían que todavía estaba vigente para continuar como el referente.

El futuro de Chequia en el fútbol

Tras su olvidable participación en el Mundial 2026, donde apenas cosecharon un punto luego de empatar con Sudáfrica y perder tanto con Corea del Sur como con México, Chequia deberá iniciar su reconstrucción sin su máxima figura. Luego de muchos años con Petr Čech y Tomáš Rosický como grandes referentes del combinado, ahora deberán replantearse el camino a seguir.

Ya sin una estrella que se destaque por encima de los demás, República Checa tiene jugadores jóvenes como el arquero Antonín Kinský de Tottenham Hotspur o el defensor Martin Vitík de Bologna que no fueron al Mundial y serán fundamentales para la nueva columna vertebral del equipo. Esto, combinado con los nombres como Ladislav Krejčí de Wolverhampton, Pavel Sulc de Lyon y Adam Hlozek de Hoffenheim hace que el proyecto sea más que interesante.

Antonín Kinský fue la ausencia más llamativa de la lista checa para el Mundial 2026 José Bretón - AP

Además, Chequia deberá analizar seriamente la continuidad del entrenador Miroslav Koubek en el cargo, ya que a sus 74 años mostró un sistema de juego anticuado para las velocidades actuales. Esto incluso se vio durante el repechaje de UEFA, donde avanzó por penales tanto en semifinales contra Irlanda como en la final ante Dinamarca.