La tragedia de Münich: el impensado destino del equipo estrella del Manchester United

La leyenda del Manchester United trasciende por mucho a Sir Alex Ferguson y aquel mítico equipo de los años 90′ y 2000′. De hecho, el entrenador escocés es beneficiario de una decisión de su compatriota y colega Matt Busby, quien ocupó un rol determinante en su contratación allá por la década del 80′, cuando el equipo llevaba más de 20 años sin ganar siquiera un título. Su mítico equipo, conocido mundialmente como los “Busby Babes”, tuvo un trágico final cuando, el 6 de febrero de 1958, el avión en el que viajaba se estrelló durante el despegue en Münich. Era el adiós triste, doloroso y cruel a un equipo de estrellas.

El camino a la gloria

Bobby Charlton era parte de ese mítico plantel, y sobreviviente de la tragedia, que no dudó en palabras de elogio para con su entrenador. “Él era el Manchester United”, sentención una vez.

Su participación en ese equipo de los sueños, cuyo final fue una pesadilla, fue tal que hasta jugó en el último partido que disputaron los “Busby Babes”, que fueron campeones del torneo local y tuvieron un auspicioso avance en la Copa de Europa. Matt Busby estaba detrás de todo eso: le habían dado “las llaves del club” unos años antes para que construyera sobre un proyecto que, hasta entonces, era un equipo sin logros deportivos en su haber.

Así fue como Busby decidió desplegar una adelantada política de desarrollo juvenil, que desencadenó en el mítico equipo compuesto por jóvenes talentosos e irreverentes. Entre ellos, el más destacado era Duncan Edwards.

“He visto cómo muchos de los jugadores de su época han sido etiquetados como los mejores del mundo. Puskas, Di Stéfano, Gento, Didí, John Charles… Pero ninguno de ellos fue tan bueno como él. No había nadie como él en todo el mundo y no ha habido nadie igual desde entonces. Era incomparable”, aseguró el mismísimo Charlton. Años después de la tragedia de Münich, donde Edwards y otros 22 tripulantes perdieron la vida, Busby, uno de los sobrevivientes, recordó a su exdirigido con honores: “Sólo habrá un Duncan Edwards, y cualquier niño que se esfuerce por emularle o lo tenga como modelo no se equivocará”.

En la película United (2011), que retrata la historia de aquel legendario equipo, se muestra a los desenfadados futbolistas asistir al cine con pochoclos con el tierno objetivo de escuchar sus nombres en el noticiero. En el esperado segmento del deporte en el reporte de actualidad, este promisorio futbolista, fallecido con solo 21 años, es presentado como “el héroe de Inglaterra”. Había debutado con solo 16 años, y fue por muchos más el más joven en jugar en primera división. “Duncan lo tenía todo. Era tan grande, tan fuerte, tan seguro y todavía tan joven… Desde el principio nos dimos por vencidos tratando de encontrar errores en su juego”, admitía su técnico.

La leyenda de Duncan Edwards se mantiene viva en Old Trafford; aquí, su recuerdo a los 60 años de la tragedia que terminó con su vida y promisoria carrera Captura de pantalla sitio oficial

La tragedia

Charlton, que terminaría su carrera con 758 partidos, meditó seriamente la idea de no jugar más al fútbol tras la muerte de sus compañeros de equipo en la gélida tarde del 6 de febrero de 1958. Ese día, el ala izquierda y la cola del Airspeed AS57 Ambassador pilotado por James Thain se estrelló contra una casa deshabitada luego de un tercer intento fallido de despegue en el hoy extinto aeropuerto de Múnich-Riem.

Años después, se determinó que la causa de la fatalidad habría sido la presencia de nieve derretida en la pista de la terminal de aviones que cerraría en 1992. En tanto, el modelo de la aeronave de la tragedia dejó de fabricarse como consecuencia de la publicidad negativa que recibió a raíz de este siniestro fatal.

El accidente se cobró 23 víctimas fatales, entre quienes estuvieron los futbolistas Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Duncan Edwards, si bien sobrevivió, murió días más tarde. También perdieron la vida Walter Crickmer, Bert Whalley y Tom Curry.

Al estrellarse el Airspeed AS57 Ambassador, murieron ocho futbolistas, tres miembros del cuerpo técnico, ocho periodistas, el copiloto, un aficionado y dos miembros de la tripulación Twitter

Busby, que llegó a recibir una extremaunción tras pasar dos meses internado como consecuencia del incidente, al igual que Charlton, tenía la convicción de no volver a la actividad futbolística. En ese sentido, el rol de su pareja Jean fue determinante para que se concretara, un tiempo después, su regreso a la dirección técnica del equipo, que terminaría con la coronación de la Eurocopa, exactamente diez años después de la tragedia de Münich.

El director técnico escocés, quien al igual que Ferguson recibió el título nobiliario de “Sir” por parte de la Orden del Imperio Británico, no pudo evitar sentirse responsable del fatídico accidente que terminó con la vida de “sus chicos”. En conflicto con los directivos de la liga, que no veían con buenos ojos la idea de priorizar los compromisos continentales, Busby apuró el regreso desde Belgrado para evitar la quita de puntos y tensar aún más las relaciones con los responsables del torneo local.

El padre de las criaturas no dejaba de ver a los directivos como hombres de fajina alejados del campo de juego. “Usted es un hombre de tablas, gráficos y puntos. Jimmy y yo somos hombres de fútbol, botines y belleza. El fútbol no le pertenece”, le dice Busby, en la piel de Dougray Scott, al personaje que interpreta al titular de la Football League First Division en el film de James Strong.

El día después

Jimmy Murphy, ayudante de Busby en sus años en el club, no formó parte de la delegación que viajó en el infausto vuelo de Münich por sus compromisos paralelos con la selección de Gales, a la que llevó a la final de la Copa del Mundo en 1958 ante el Brasil de Pelé. Miembro central de la reconstrucción del club mientras Busby convalecía en Alemania, su fallecimiento ocurriría recién en 1989, cinco años antes del deceso de su jefe. “La noticia me impactó. Jimmy y yo trabajamos juntos para hacer grande a Manchester United. Él fue mi primera y más importante incorporación (...). Nadie fuera del club sabrá lo importante que fue”, dijo en ocasión de su muerte.

Jimmy Murphy es eje de la película que no estuvo exenta de críticas por parte del hijo de Matt Busby, que se disgustó con sus realizadores por no haber sido objeto de consulta, y por el vestuario elegido para su progenitor. “Tenía este abrigo de camello y un sombrero de fieltro, y durante toda la película nunca se lo vio en un uniforme deportivo”, arremetió. También cuestionó que no incluyeran como parte de la trama a todos los jugadores víctimas del siniestro.

En la voz del personaje que interpreta David Tennant se ponen palabras que, de acuerdo con los testimonios recabados, también pueden ser atribuibles a Busby. Un inquieto Bobby Charlton que todavía no se ganaba su lugar en el primer equipo le pedía explicaciones a Murphy, quien decidía darle una lección al llevarlo al centro del “Teatro de los sueños”, tal como lo apodaría el propio Charlton años después. “Este campo está situado en la zona industrial más grande del país. Ahí es donde se sientan los chicos del algodón; y ahí, los carpinteros, los estibadores y los molineros. No tienen nada en común hasta que llegan aquí. Al final de la semana, para ellos, arreglamos el mundo”, le enseñó en el film, como una recreación de lo que era la “educación” de los jugadores.

"Busty Babes", el mítico equipo de Manchester United Captura de pantalla sitio oficial

En 2008, 50 años después de la tragedia, Charlton lideró la delegación del Manchester United que viajó a Moscú para jugar la final de la Champions League, que finalmente ganaría ese mítico equipo en el que jugaban Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y el argentino Carlos Tevez. Bobby no aceptó recibir una medalla por parte del caído en desgracia expresidente de la UEFA, Michelle Platini, por considerar que el mérito era de los jugadores.

En febrero de 2021, a 63 años del suceso, “Los Diablos Rojos”, apodo que le puso Busby a la institución cuya leyenda cimentó, se recordó con congoja, como todos los años, a las víctimas del siniestro aéreo. “Nunca los olvidaremos”, concluye la publicación en la web oficial del club que conmemora un nuevo aniversario de la tragedia de Münich.