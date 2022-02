El pifie de Juan Musso, arquero de la selección: no se dio cuenta y compartió una foto desnudo

En épocas de redes sociales, es habitual que los usuarios comentan furcios. La hiperconectividad nos expone a errores que luego podemos pagar caro. En las últimas horas, algo de eso le pasó al arquero argentino Juan Musso, quien subió una foto a su cuenta de Instagram para mostrar el festejo que había preparado para su novia y no advirtió un particular detalle.

En la imagen en cuestión, Musso mostró un ambiente decorado con globos con forma de corazón para agasajar a su novia italiana. “Sos la mejor”, escribió el ex Racing al arrobar a Anna Ariaudo en la historia. Lo que no advirtió el futbolista es que en el fondo del living donde tomó la foto había un espejo que lo mostraba de cuerpo entero. En ese momento, como puede ocurrir en la intimidad, Juan no tenía ropa y dejó ver de más. Aunque borró la publicación al instante, la captura no tardó en viralizarse y el nombre del portero de Atalanta empezó a escalar alto en las redes sociales, donde los usuarios se destacaron con ingeniosos comentarios sobre el desliz del jugador de 27 años.

El tuit Captura Twitter

El tuit Captura Twitter

"No veas la historia de Juan Musso" Captura Twitter

La reacción de Musso y la novia ante las repercusiones

Existen tantos descuidos como maneras de tomarse sus consecuencias. En el caso de Musso y Anna, ellos optaron por el camino del humor. Obstinado, él mismo reprodujo el mismo plano, aunque obviamente vestido. Sin omitir ante su audiencia el conocimiento que tenía de su desliz, el arquero comentó “la foto correcta” y agregó el emoji de un tilde verde. Además, aprovechó el posteo para desearle un buen día a su pareja, a quien arrobó junto con símbolos de una cara con lágrimas de risa.

"La foto correcta" escribió Musso junto a la foto con la que enmendó su error @juanmusso

Para cerrar esta historia y que tuviera un final feliz, la médica e influencer replicó la imagen correcta en su cuenta de redes sociales y le dedicó un tierno mensaje a su pareja: “Afortunadamente, te amo demasiado”. Al mismo tiempo, añadió el emoji de una mujer que se toma el rostro con la mano. Por otra parte, la joven europea compartió con sus casi 25 mil seguidores una foto del ramo de flores que, se presume, le regaló su novio, ya que agregó a la imagen el emoji de un corazón y la bandera argentina. Un rato más tarde, para mostrar que la situación sentimental entre ellos no se había visto perjudicada por el error del futbolista, la mujer compartió una última foto con su novio desde el restaurante en el que comieron para festejar su aniversario de nacimiento.