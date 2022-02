Cocaína adulterada: Vicente Viloni reapareció en Twitter con una contundente reflexión sobre el caso

Vicente Viloni hizo una profunda reflexión sobre el tema que ocupa la agenda pública desde el miércoles. El luchador recurrió a Twitter para opinar sobre el caso que describió como la “cocaína envenenada” y, en cuestión de minutos, se volvió tendencia por tocar el tema de una forma tan cruda y dirigirse a los jóvenes con un mensaje contundente.

Hasta este miércoles por la noche, según fuentes oficiales, la cifra de muertos por intoxicación debido a la droga adulterada en varios hospitales del Conurbano había ascendido a 20 personas. Hoy por la mañana, el número de internados subió a 49 en centros médicos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López, según pudo saber LA NACION. Además, en una serie de allanamientos realizados en horas de la madrugada, fueron secuestradas 15.000 dosis de cocaína de similares características a la droga letal que provocó la muerte de una veintena de personas.

El tema no solo puso en alerta a las autoridades policiales y de salud de la provincia de Buenos Aires, sino también a todos los internautas que se refirieron a la situación en las redes sociales. Uno de ellos fue el luchador Vicente Viloni, quien se mostró muy consternado por lo que está sucediendo y en cuestión de horas su nombre se hizo viral en Twitter.

El luchador se expresó sobre el tema de la cocaína envenenada en Twitter y se hizo tendencia Twitter

“Adulterada o no, la cocaína te liquida rápido. En algún momento te pasa a valores”, sostuvo el ídolo de 100% Lucha. En ese sentido, le mandó un mensaje a quienes lo leen en esa red social. “Vida sana amigos, siempre”, recomendó en su comentario al que sumó algunos emojis que simbolizan “fuerza”.

El mensaje de sus fans

En menos de 24 horas, el tuit superó los 52 mil likes y los 7 mil retuits. Debajo de la publicación, decenas de internautas no solo le dieron la razón al luchador, sino que también recordaron los viejos tiempos de sus días sobre el ring.

El luchador recibió decenas de comentarios de sus seguidores en Twitter Instagram Vicente Viloni

“Gran consejo de mi ídolo de la infancia. Grande Vicente”; “Siempre con el pueblo Viloni. Sos el número 1″; “Mi ídolo, siempre del lado correcto”; “Sos todo lo que está bien”; “Cómo te amo, Viloni. Sos lo más grande que hay. Sos un gran ejemplo”; “Si, tenés razón; pero no estaba adulterada, estaba envenenada”; “Si señor es así, comparto en todo. No consuman, y por ese lado no se van a morir”; “Gracias loco, mirá el mensaje que tirás. Sos el único cuerdo que queda”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

¿Qué es de la vida del luchador?

A mediados del año pasado, Viloni recibió a LA NACION en su casa en donde habló de su presente deportivo y su faceta empresarial frustrada por el Covid-19. Según reveló, la última vez que había luchado había sido en febrero del 2020, un mes antes de decretarse la pandemia por coronavirus que azota al mundo desde marzo de ese año.

En esa oportunidad, el ídolo de 100% Lucha contó que en 2012 les avisaron que el programa que se transmitía entonces por Telefe ya no iba a formar parte de la grilla del canal. En septiembre de 2013 el ciclo desapareció completamente del canal de las pelotitas.

Desde entonces, comenzó su etapa como luchador independiente. “Empecé a luchar para compañeros como Tito Morán, Mugre o El gitano Ivanoff [a quien conocía de su paso por Titanes en el ring]. Con Musambe Tutu armamos una troupe que se llamó Lucha extrema. Estuvimos en un canal de La Plata durante casi un año, y también tuve una peluquería [La nave mágica]”, reveló.

Vicente Viloni en una de sus apariciones en televisión

En este último emprendimiento, sostuvo, estaba a cargo de la recepción, pero tuvieron que cerrarla cuando llegó la pandemia debido a los altos costos que tenían que asumir en medio de la cuarentena estricta. Meses antes, más precisamente en septiembre de 2019, había abierto un gimnasio junto a un primo en Sociedad de Fomento y Barrio Uno de Ezeiza, enfrente del predio de la AFA, pero los estrictos protocolos sanitarios para este rubro los hicieron pegar el portazo en varias ocasiones en este emprendimiento. Además, por el Covid-19 se le frustraron varias giras por varios países del mundo.

Dentro del circuito independiente, Viloni es conocido principalmente por promociones como Imperio Lucha Libre, Lucha Extrema y X Siempre Lucha. También se hizo famoso bajo el nombre de ring Mr. Moto (IV) en la última temporada que se emitió de Titanes en el Ring (Canal 9) en 2001. Entre sus mayores logros, se destaca haber sido cuatro veces campeón de 100% Lucha y consagrarse una vez campeón 100% Lucha de Master Catch.