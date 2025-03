La TV del martes: el clásico Argentina-Brasil, más eliminatorias y Cerúndolo en los octavos de final del Miami Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 25 de marzo de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias sudamericanas

17 Bolivia vs. Uruguay. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

21 Chile vs. Ecuador. Dsports (610/1610 HD)

21 Venezuela vs. Perú. Dsports2 (612/1612 HD)

21 Argentina vs. Brasil. Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

21 Colombia vs. Paraguay. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

Colombia y Paraguay jugarán un duelo importante por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas (Foto: Archivo)

Eliminatorias europeas

14 Moldavia vs. Estonia. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16:30 Israel vs. Noruega. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16:45 Gibraltar vs. Chequia. Disney+

16:45 Liechtenstein vs. Kazajistán. Disney+

16:45 Montenegro vs. Islas Feroe. Disney+

16:45 Macedonia del Norte vs. Gales. Disney+

Copa de Oro Concacaf

20 Trinidad y Tobago vs. Cuba. Disney+

20 Martinica vs. Surinam. Disney+

21 Jamaica vs. San Vicente y las Granadinas. Disney+

21.30 Guatemala vs. Guyana. Disney+

21.30 Nicaragua vs. Guadalupe. Disney+

22 Costa Rica vs. Belice. Disney+

23 Honduras vs. Bermuda. Disney+

Amistosos internacionales

14:45 Azerbaiján vs. Bielorrusia. Disney+

15 Suecia vs. Irlanda del Norte. Disney+

16:45 Suiza vs. Luxemburgo. Disney+

TENIS

El Masters 1000 de Miami

12 Gaël Monfils vs. Sebastian Korda, Grigor Dimitrov vs. Brandon Nakashima, Francisco Cerúndolo vs. Casper Ruud y Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Francisco Cerúndolo se medirá con Casper Ruud en el Masters 1000 de Miami CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

20 Aryna Sabalenka vs. Qinwen Zheng, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

La NBA

20.30 Miami Heat vs. Golden State Warriors. Disney+

23 Sacramento Kings vs. Oklahoma City Thunder. Disney+

LA NACION